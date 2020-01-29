破兩製毒工廠扣海洛因634公斤　海巡署年度緝毒逾9公噸繳亮麗成績

▲海巡署19年在金門查獲近500公斤安毒先驅原料麻黃素。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

相較於台灣警察、消防員負責刑案偵辦與急難救災分工明確，海巡人員就是深專多重任務的複合任務編組，從濱海地區為民服務、救溺救船，到離島查緝越界陸船違法捕魚抽砂，甚至直攻遠洋拯救遭持刀外勞脅持的遠洋漁船，另外還有緝毒抓槍，查人蛇走私及肩負生態保育重責，壓力之大非外人所能想像，海巡署2019年緝毒肅槍也繳出一張亮麗成績單，不但查獲走私槍械86把彈藥2千7百多發，並破獲兩座製毒工廠、查獲總重約9258公斤的各級毒品。

▲海巡署曾派特勤隊員遠赴印度洋攻堅救援遭持刀外籍漁工挾持的遠洋漁船。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署基隆查緝隊在去年1月3日會同北部分署第二岸巡隊、偵防分署查緝隊、艦隊分署基隆海巡隊及地區警力，逮捕以孫姓、吳姓主嫌為首的毒品調度倉庫案，海巡幹員行動當場在倉庫內查獲「大麻浸膏」2.8公斤、K他命60公斤、混和毒咖啡包509包、新興毒品「喵喵」原料2.5公噸、不明二、三級混合型毒品11公斤、新興毒品依替唑侖102萬顆、並當場起獲改造手槍1把、子彈34顆，上述毒品總市價高達新臺幣10億元。

▲總統蔡英文出席海巡破獲位於基隆，創下全國最大宗新興毒品查獲量的破案記者會。（圖／記者李毓康攝）

海巡署指出，該案查獲的新興毒品量約可製成混合毒咖啡包超過2500萬包，可供全台民眾吸食還有餘，另外海巡偵防分署金門查緝隊去年7月28日在金門縣金湖鎮料羅淺水碼頭，查緝毒梟以運輸床板方式夾帶高達近500公斤的安毒先驅原料「麻黃鹼」。

海巡偵查分署人員表示，該案從運毒集團在對岸福建省大嶝海域交易，以飼料袋混裝的大批麻黃鹼後返回金門料羅碼頭分裝入船板，企圖走小三通航運方式運往台北，海巡人員從海面、碼頭、運輸司機全部監控一網成擒，並逮捕陳男為主的運毒集團共5人，這批麻黃素市價高達5億元新台幣，若製成安非他命約可產出400公斤，可供800萬人吸食。

事實上海巡署有官員私下透露，早年海巡緝毒量能並沒有太理想，甚至有年審查預算海巡署遭立委質疑編列龐大預算，轄下某分署年度緝毒績效「比一個縣市警局還差！」，但海巡署從106年起急起直追，該年在金門烏坵破獲693公斤海洛因走私案，2018年4月在南沙海域破獲832公斤安毒走私，同年11月在屏東車城查扣470公斤海洛因走私案。

該年12月海巡署還在台東破獲台灣緝毒史最大宗的大麻種植案，海巡署表示，後來引進新世代緝毒專案方式，配合軍方、憲兵、地方警力組成區域聯防緝毒策略，利用專業分工模式縱向聯繫，希能將毒品阻絕於境外。

【其他新聞】

► 影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手 PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」 租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀



► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案 迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！