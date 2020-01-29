　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

破兩製毒工廠扣海洛因634公斤　海巡署年度緝毒逾9公噸繳亮麗成績

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署19年在金門查獲近500公斤安毒先驅原料麻黃素。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署19年在金門查獲近500公斤安毒先驅原料麻黃素。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

相較於台灣警察、消防員負責刑案偵辦與急難救災分工明確，海巡人員就是深專多重任務的複合任務編組，從濱海地區為民服務、救溺救船，到離島查緝越界陸船違法捕魚抽砂，甚至直攻遠洋拯救遭持刀外勞脅持的遠洋漁船，另外還有緝毒抓槍，查人蛇走私及肩負生態保育重責，壓力之大非外人所能想像，海巡署2019年緝毒肅槍也繳出一張亮麗成績單，不但查獲走私槍械86把彈藥2千7百多發，並破獲兩座製毒工廠、查獲總重約9258公斤的各級毒品。

▲▼ 海巡署特勤全天候守護　穩鵬穿越海盜時聞麻六甲海峽安抵國門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署曾派特勤隊員遠赴印度洋攻堅救援遭持刀外籍漁工挾持的遠洋漁船。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署基隆查緝隊在去年1月3日會同北部分署第二岸巡隊、偵防分署查緝隊、艦隊分署基隆海巡隊及地區警力，逮捕以孫姓、吳姓主嫌為首的毒品調度倉庫案，海巡幹員行動當場在倉庫內查獲「大麻浸膏」2.8公斤、K他命60公斤、混和毒咖啡包509包、新興毒品「喵喵」原料2.5公噸、不明二、三級混合型毒品11公斤、新興毒品依替唑侖102萬顆、並當場起獲改造手槍1把、子彈34顆，上述毒品總市價高達新臺幣10億元。

▲▼總統蔡英文出席海巡破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文出席海巡破獲位於基隆，創下全國最大宗新興毒品查獲量的破案記者會。（圖／記者李毓康攝）

海巡署指出，該案查獲的新興毒品量約可製成混合毒咖啡包超過2500萬包，可供全台民眾吸食還有餘，另外海巡偵防分署金門查緝隊去年7月28日在金門縣金湖鎮料羅淺水碼頭，查緝毒梟以運輸床板方式夾帶高達近500公斤的安毒先驅原料「麻黃鹼」。

海巡偵查分署人員表示，該案從運毒集團在對岸福建省大嶝海域交易，以飼料袋混裝的大批麻黃鹼後返回金門料羅碼頭分裝入船板，企圖走小三通航運方式運往台北，海巡人員從海面、碼頭、運輸司機全部監控一網成擒，並逮捕陳男為主的運毒集團共5人，這批麻黃素市價高達5億元新台幣，若製成安非他命約可產出400公斤，可供800萬人吸食。

事實上海巡署有官員私下透露，早年海巡緝毒量能並沒有太理想，甚至有年審查預算海巡署遭立委質疑編列龐大預算，轄下某分署年度緝毒績效「比一個縣市警局還差！」，但海巡署從106年起急起直追，該年在金門烏坵破獲693公斤海洛因走私案，2018年4月在南沙海域破獲832公斤安毒走私，同年11月在屏東車城查扣470公斤海洛因走私案。

該年12月海巡署還在台東破獲台灣緝毒史最大宗的大麻種植案，海巡署表示，後來引進新世代緝毒專案方式，配合軍方、憲兵、地方警力組成區域聯防緝毒策略，利用專業分工模式縱向聯繫，希能將毒品阻絕於境外。

【其他新聞】

► 影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手　PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」　租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀

► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案　迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
開工不憂鬱！「大熱美只要1元」　4大超商咖啡優惠曝光
環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女嬰趴澡盆全身紫「住院氣切亡」　保母哭倒：甚麼賠償要求都答應

5歲童上課逗弄同學！幼兒園老師氣炸狠咬手臂　阿嬤見齒痕怒告...結果出爐

60歲嬤獨力養大3孫…卻被逆子趕出家門！含淚賣地瓜當遊民：算了吧

約前妻見面開口借錢遭拒　他強搶金項鍊典當1萬...走出門秒被逮

狠男借宿遭拒120刀劈死好同鄉　連砍20分鐘菜刀缺一塊...法醫在頭骨找到

政府說推廣電競但他辦比賽慘賠「不敢收」曝內幕：與其內鬥不如開源

「驚世夫妻」昔日愛巢遭法拍！王世均占豪宅1年不搬喊：有租賃關係…判決出爐

賣保險給好友…車內簽約遭強摸下體親臉頰　她嚇傻急call out求救！

嘉義驚傳虐童！受暴媽私訊向閨密求救　警鎖定狠父落腳台南學甲

泰國長腿辣模遊平溪弄丟皮包！瑞芳警靠「IG」2hrs找到人…她含淚致謝：效率高

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

女嬰趴澡盆全身紫「住院氣切亡」　保母哭倒：甚麼賠償要求都答應

5歲童上課逗弄同學！幼兒園老師氣炸狠咬手臂　阿嬤見齒痕怒告...結果出爐

60歲嬤獨力養大3孫…卻被逆子趕出家門！含淚賣地瓜當遊民：算了吧

約前妻見面開口借錢遭拒　他強搶金項鍊典當1萬...走出門秒被逮

狠男借宿遭拒120刀劈死好同鄉　連砍20分鐘菜刀缺一塊...法醫在頭骨找到

政府說推廣電競但他辦比賽慘賠「不敢收」曝內幕：與其內鬥不如開源

「驚世夫妻」昔日愛巢遭法拍！王世均占豪宅1年不搬喊：有租賃關係…判決出爐

賣保險給好友…車內簽約遭強摸下體親臉頰　她嚇傻急call out求救！

嘉義驚傳虐童！受暴媽私訊向閨密求救　警鎖定狠父落腳台南學甲

泰國長腿辣模遊平溪弄丟皮包！瑞芳警靠「IG」2hrs找到人…她含淚致謝：效率高

絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

詹子晴帶媽登遊艇出海...瘋玩狼人殺　出妙招遞紅酒治暈船

想發財必看！2020年「12生肖運勢」完整公開　屬猴會閃婚、兔小心血光災

營養師曝最低熱量冷門火鍋！　「4字口訣」吃鍋順序：降低卡路里攝取

武漢肺炎台灣累積8個案　460接觸者率先實施電子監控

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

獨／年初五老婆報備跟閨蜜逛街！人夫驚見這幕氣瘋

保母疏失害嬰「全身紫」　住院氣切感染亡

60歲嬤獨力養大3孫…被逆子趕出家門含淚當遊民

邪靈附身13歲童　他升壇作法逼出黑血才化解

泰國長腿辣模遊平溪丟皮包！瑞芳警2hrs靠IG找到人

看到蝦餅太想吃　救生員帶走慘罰3000元

因常有男客搭訕　夫醋勁大發亂刀砍死賣檳榔妻

老婆LINE嬌嗔：已經忍不住…職軍人夫崩潰提告卻敗了

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

闖空門搬走6500萬現金！他初四買樂透下場曝

驚世夫妻愛巢遭法拍！王世均不搬挨告占屋…判決出爐

硬不起來！忍痛讓妻給友「大膽用」

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

5歲童上課逗同學　師氣炸狠咬手臂

更多熱門

相關新聞

裝潢工賣場廁所解毒癮被抓　家有老母輕判9個月

裝潢工賣場廁所解毒癮被抓　家有老母輕判9個月

新北市一名男子日前到一家賣場躲在廁所吸食安非他命，民眾發現後報案，他早已逃逸無縱，翌日他又跑到加油站廁所吸食海洛因，卻不知早已被警員跟蹤，待他走出時將他逮捕，隨後在他住家起獲安非他命殘渣袋，訊後依毒品罪移送，法官念在他還要照顧年邁老母，輕判9個月有期徒刑。

海巡署鐵腕扣陸抽砂盜捕船隻96艘

海巡署鐵腕扣陸抽砂盜捕船隻96艘

親戚一句話　劉居榮決心從警

親戚一句話　劉居榮決心從警

船傾40度瀕沉堅持救出每一人　海巡救難年逾500人

船傾40度瀕沉堅持救出每一人　海巡救難年逾500人

船長載運安毒原料入境　在遊藝場吃喝玩樂被抓個正著

船長載運安毒原料入境　在遊藝場吃喝玩樂被抓個正著

關鍵字：

海巡署緝毒海洛因製毒工廠

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

武漢肺炎患者抗病過程曝！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

去海島玩　她看清渣男放生

陸生斥台違背人權　賴清德回應

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

收假不憂鬱！限量大熱美只要1元

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

談「禁口罩出口」　韓國瑜：不聰明

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面