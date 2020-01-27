捍衛台灣海洋資源　海巡署鐵腕扣陸抽砂盜捕船隻96艘罰鍰逾6億

記者張君豪／台北報導

海巡署2018年在台海主權維護以及保護國土上大有斬獲，總計海巡署去年一整年取締越界大陸漁船案件數高達451件、扣留越界漁船員人數586人，其中以越界捕魚和盜抽海砂的漁船數81艘、7艘多，驅離大陸漁船高達1665艘，查扣裁罰總金額超過6億6千萬元新台幣，為台灣國庫帶來頗豐罰鍰收入。

▲馬祖海巡隊去年悍衛海域大有斬獲，屢屢扣押越界盜採海砂的大陸抽砂船。（圖／記者張君豪翻攝）

其中包含去年馬祖海巡隊5月22日在馬祖莒光蛇山外海域獲之「海盛655號」抽砂船，並在監控數日後動員海巡特勤人員快艇、海巡艇共同押解「海」船船員執行卸砂回填海域。

▲馬祖海巡隊去年悍衛海域大有斬獲，屢屢扣押越界盜採海砂的大陸抽砂船。（圖／記者張君豪翻攝）

事隔不到一個月，馬祖海巡隊在6月17日於南竿鐵板海域近岸查獲陸籍未塗裝船號的無名漁船越界捕魚，海巡署馬祖海巡隊有了上次經驗，以海巡艇搭配海巡特勤隊快艇3方包夾，最後在馬祖瀏泉礁海域強勢登檢該船，並依法人船查扣送辦。



同年10月24日海巡署艦隊分署高雄艦、澎湖艦、金門艦結合偵防分署特勤人員，在澎湖海域臺灣灘以優勢警力成功扣押排水量4千多噸的「豐溢9969」以及重達2.7萬噸的大型「長鑫36」抽砂船、並逮捕船員28人訊後依法扣船開罰。

▲馬祖海巡隊去年悍衛海域大有斬獲，強勢執法採包抄戰術屢屢順利登船執法。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出，中國漁船、抽砂船越界捕魚到採海沙，不僅嚴重破壞我離島海域優美生態，長期抽取近岸海砂更會造成土石流失造成海岸線不段倒退，造成海洋生態並危及國土安全，海巡署目前規畫更有效率的取締戰術，透過與地方政府、內政部空勤總隊執行聯合專案，利用空偵機與雷情系統相互監控，並運用海巡特勤隊員駕駛快艇衝鋒、海巡艇包夾方式進行嚴格取締。

即便如此但大陸抽砂船頻頻在兩岸海域界線窺伺，驅離後經常往返伺機到盜抽海砂，甚至會以偽裝成貨輪、塗抹船身方式偽裝，海巡署統計光是去年一整年驅離大陸抽砂船就超過600航次以上。未來海巡署期望能以更有效率的戰術，更強硬的執法態度，以優勢部屬查扣人船、消弭對岸民船盜捕盜抽海洋資源歪風。

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