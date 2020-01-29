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過年大魚大肉身材走樣？　林昶佐私藏養生美食大公開

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▲▼無黨籍立委林昶佐品嚐巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

▲無黨籍立委林昶佐推薦巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

過年期間許多人總是大魚大肉，不免擔心身材走樣，無黨籍立委林昶佐則大力推薦一家位於台北市婦幼醫院附近巷弄裡的四神湯攤販，開店至今已超過五十個年頭，且所有食材都是經過老闆親自手工處理，讓林昶佐每個月都要喝上四、五次，並大讚「這就是我的愛店」。

步入位於台北市婦幼醫院、郵政醫院後方的巷子裡，還沒走到攤販前便已聞到撲鼻而來的香氣，以及大排長龍的人群。走近一看，劉老闆在攤販內俐落地切著豬肚、生腸、粉腸、小杜、小腸等食材，再一大把地放入滾燙的湯水中，一碗香氣撲鼻的四神湯正式上桌。

▲▼無黨籍立委林昶佐品嚐巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

▲無黨籍立委林昶佐推薦巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

林昶佐說，他先前與總統蔡英文開直播時就曾問過蔡英文，有沒有可能在半夜自己跑出家門吃宵夜，當時就有向總統推薦位在南昌路巷弄內的這家四神湯。他說，店家開店至今已經超過五十年，不僅是在地人相當喜愛的一家店，每次自己上前光顧更是都要排隊才吃得到，大讚「這就是我的愛店」。

林昶佐說，許多關心自己身材的人習慣晚上六點後不吃澱粉類食物，不過「吃四神湯會讓你蠻有飽足感，而且不會澱粉過量」，很多人認為台灣的傳統小吃澱粉含量很高而避免攝取，但四神湯就沒有這個疑，不但是台灣傳統的好味道，對於講求養生與身材也是很好的選擇。

▲▼無黨籍立委林昶佐品嚐巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

▲無黨籍立委林昶佐推薦巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

劉老闆則強調，自己開店至今已經五十幾年，所有的食材都是自己親手處理，「沒有經過別人的手」，其中最花費的就是時間與手工，因為每一個步驟都要經過純手工。

林昶佐也大讚，老店最厲害的地方就在於所有的料都是自己處理，「他的料都很大塊，不會只是一群很碎的東西」，每一口都可以吃到真材實料，尤其腸子類的嚼勁都還保留著，除了四神湯保有台灣傳統美食的口感外，老闆來保留住了每一樣食材該有的嚼勁，「很多人過去跟我一樣把四神湯當配角，但是在這間店它是主角」。

林昶佐說，平時因為自己忙於跑行程，大部分時間都是請同仁外帶回服務處享用，「我會跟他們說我愛吃什麼，就帶回去服務處吃」，自己光是四神湯每個月大概就要吃四、五次，自己則是因為當上立委在附近跑活動時，每每被排隊的人潮所吸引才會一試成主顧，也歡迎所有到附近觀光的旅客可以前來試試。

▼無黨籍立委林昶佐品嚐巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼無黨籍立委林昶佐品嚐巷弄美食四神湯。（圖／記者林銘翰攝）

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