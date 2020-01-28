嘉義嘉樂福觀光夜市佔地6千坪　美食吃飽飽還可運動競技

▲嘉義嘉樂福夜市，春節期間人山人海。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市的夜市，許多人第一時間想到是文化路夜市，位於博愛路上的嘉樂福觀光夜市也是必逛景點之一，過年期間不斷湧現滿滿的人潮。嘉樂福夜市面積遼闊，美食類型與文化路夜市有所區隔，更有許多好玩的遊戲以及新開的打擊場，攤位種類相當多樣。

▲嘉義嘉樂福夜市還有棒球打擊場。（圖／記者翁伊森翻攝）

占地約6000坪的嘉樂福夜市，是許多市民朋友及觀光客覓食的好去處，像是碳烤、石頭火鍋、蒙古烤肉、牛排等，冷冷的天不僅溫飽遊客的胃，多樣化的選擇更讓人目不暇給。另外不同於文化路夜市，佔地面積廣大的嘉樂福夜市設有各式各樣的遊戲區，包括投籃機、射箭、彈珠台、套圈圈、神槍手等，能夠滿足民眾不同的遊樂需求，讓大小朋友都能在此好好放電，度過愉快的時光。

▲嘉義嘉樂福夜市多樣化美食。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，近期更有業者在夜市內新開設棒壘球打擊場，不僅讓棒球原鄉的風氣更加強盛，同時也讓來夜市的民眾吃飽喝足後，又可以活動筋骨，享受揮棒的快感，讓夜市更增添了吸引力！

嘉樂福夜市市區公車66路光林我嘉線有設站停靠（路線及時刻表：https://traffic.chiayi.gov.tw/service.aspx?id=1；即時動態：https://traffic.chiayi.gov.tw/service.aspx?id=1&id1=9），附近亦有停車位，交通便利。晚上不知哪裡去？過年來嘉樂福夜市，吃喝玩樂一次搞定！