令人看了口水直流卻不能吃的食物　美食模型師靠巧手闖出一片天

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

記者黃彥傑／台北報導

食品模型職人莊維恩，大學念工藝，畢業做過美編，踏入食品模型這一行，每個經歷都跟美感有關，做出一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。

▲逼真的食品模型，靠的是莊維恩一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

食品模型發源地自日本，這種食品模型不但能吸引顧客，也能展示店內的菜色，同時還解決了很多外國人點餐的問題，從此大受歡迎，食品模型便開始遍佈日本甚至是海外。

▲模型製作不單單是翻模上色即可，「色感」的掌握，在這行是非常重要。（圖／記者黃彥傑攝）

回想當初踏入食品模型這行，「面試的時候拿了一塊豬排模型讓我上色，想說這對科班出身的我蠻簡單的，顏色調好倒進噴槍，快速上色完成。」之後回想，並不是所有的人，都能像我對顏色那樣熟稔。像是烤雞外表顏色，要表現出油亮、焦黃，不單單只是上得很黃，要注意烤雞的紋路，調整顏色深淺，呈現出來的色澤也會大不相同，所以「色感」的掌握，在這行是非常重要。

▲食品模型製作需要繁雜過程，每個步驟不可馬乎，是一個很花精神跟時間工作。（圖／記者黃彥傑攝）

一個模型從無到有，需要將食物開模，再灌入原料送進烤箱加熱成形，在將成形的模型脫模上色，有時上色要層層堆疊，才能把模型做到精緻，每個步驟都不可馬虎，錯了就要重新來過，是一個很花時間跟精力的工作。

莊維恩從一開始進入日商食品模型公司到最後自行創業，台日食品模型製作過程雖差不多，即便已經算是老鳥的她，任何食品模型對她來說都能輕易上手，有時也會遇到瓶頸，像是冰淇淋紋路、和果子的透度，有些不是憑著手藝就能達到，原料跟技術有時占很大因素。

▲做出蛋黃流下來逼真的模型，靠的是熟練技巧與經驗累積。（圖／記者黃彥傑攝）

日本的材料、品質遠遠勝過台灣，莊維恩說：「日本人很保護自己文化，不會輕易將技術及原料賣給外國人」為了讓自己技術更進步，遠赴日本找尋職人請教，他們一開始對外人排斥，加上又有語言隔閡，一年又一年拜訪，拿出作品跟職人請教，第三年他們被誠意感動，稍微指點了一下，雖然不多但都點出關鍵地方，原來很多細節都是平常注意不到的地方。這間中也認識到不同領域的職人，一個寫了50年招牌的老師傅，不用打稿，稍微標示字體位置，筆沾了沾顏料，快速的將標示好的字體書寫完畢，整個招牌活了起來，這就是日本職人令人尊敬的地方。

▲在日本認識寫了50年招牌的老師傅，不用打稿，快速的將標示好的字體書寫完畢，整個招牌活了起來。（圖／記者黃彥傑攝）

莊維恩說，「熱情」是支撐她工作的是最大因素。有時做久了，身心都會疲憊，加上有些客戶拿著不是自己做的模型過來修改，過程中不是改完顏色那樣簡單，有時必須重新再翻模，將原本錯誤的底色重新製作、上色，這樣才能把原本很醜的部分的跟自己做好的地方分出差異性，因為細節才是關鍵。

▲這碗麵線全是模型，香菜、辣椒、大腸、肉羹.......精細程度讓人以為是真的麵線。（圖／記者黃彥傑攝）

日本師傅跟她說：「民眾看不出細節，只有我們知道，所以我們要把完美的作品呈現出去，讓人看不出真假，而不是差不多就好」。她謹記著日本職人的話，持續不斷學習精進。她的作品讓大導演看上，製作出非常有創意的作品，並展示出來讓大家看，食品模型不單只是擺上櫥窗的模型，可以有創意、有想法，也有文創商機。莊維恩在一次偶然當中收到一封出版社來信，希望能邀她受訪，因為她呈現的作品非常獨特，對方將她與台灣25位各行業職人收進在書中，裡頭最年輕的她謙虛的說「能與這些職場高手收錄在一起，真的很榮幸，自己也會更努力，不會輕易放棄！」

▲▼食品模型不單只是擺上櫥窗的模型，可以有創意、有想法，開發文創商機。（圖／記者黃彥傑攝）





他奶奶的美麗小秘訣