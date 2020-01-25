　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

令人看了口水直流卻不能吃的食物　美食模型師靠巧手闖出一片天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃彥傑／台北報導

食品模型職人莊維恩，大學念工藝，畢業做過美編，踏入食品模型這一行，每個經歷都跟美感有關，做出一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。 

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲逼真的食品模型，靠的是莊維恩一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

食品模型發源地自日本，這種食品模型不但能吸引顧客，也能展示店內的菜色，同時還解決了很多外國人點餐的問題，從此大受歡迎，食品模型便開始遍佈日本甚至是海外。

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲模型製作不單單是翻模上色即可，「色感」的掌握，在這行是非常重要。（圖／記者黃彥傑攝）

回想當初踏入食品模型這行，「面試的時候拿了一塊豬排模型讓我上色，想說這對科班出身的我蠻簡單的，顏色調好倒進噴槍，快速上色完成。」之後回想，並不是所有的人，都能像我對顏色那樣熟稔。像是烤雞外表顏色，要表現出油亮、焦黃，不單單只是上得很黃，要注意烤雞的紋路，調整顏色深淺，呈現出來的色澤也會大不相同，所以「色感」的掌握，在這行是非常重要。

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲食品模型製作需要繁雜過程，每個步驟不可馬乎，是一個很花精神跟時間工作。（圖／記者黃彥傑攝）

一個模型從無到有，需要將食物開模，再灌入原料送進烤箱加熱成形，在將成形的模型脫模上色，有時上色要層層堆疊，才能把模型做到精緻，每個步驟都不可馬虎，錯了就要重新來過，是一個很花時間跟精力的工作。

莊維恩從一開始進入日商食品模型公司到最後自行創業，台日食品模型製作過程雖差不多，即便已經算是老鳥的她，任何食品模型對她來說都能輕易上手，有時也會遇到瓶頸，像是冰淇淋紋路、和果子的透度，有些不是憑著手藝就能達到，原料跟技術有時占很大因素。

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲做出蛋黃流下來逼真的模型，靠的是熟練技巧與經驗累積。（圖／記者黃彥傑攝）

日本的材料、品質遠遠勝過台灣，莊維恩說：「日本人很保護自己文化，不會輕易將技術及原料賣給外國人」為了讓自己技術更進步，遠赴日本找尋職人請教，他們一開始對外人排斥，加上又有語言隔閡，一年又一年拜訪，拿出作品跟職人請教，第三年他們被誠意感動，稍微指點了一下，雖然不多但都點出關鍵地方，原來很多細節都是平常注意不到的地方。這間中也認識到不同領域的職人，一個寫了50年招牌的老師傅，不用打稿，稍微標示字體位置，筆沾了沾顏料，快速的將標示好的字體書寫完畢，整個招牌活了起來，這就是日本職人令人尊敬的地方。

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲在日本認識寫了50年招牌的老師傅，不用打稿，快速的將標示好的字體書寫完畢，整個招牌活了起來。（圖／記者黃彥傑攝）

莊維恩說，「熱情」是支撐她工作的是最大因素。有時做久了，身心都會疲憊，加上有些客戶拿著不是自己做的模型過來修改，過程中不是改完顏色那樣簡單，有時必須重新再翻模，將原本錯誤的底色重新製作、上色，這樣才能把原本很醜的部分的跟自己做好的地方分出差異性，因為細節才是關鍵。

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲這碗麵線全是模型，香菜、辣椒、大腸、肉羹.......精細程度讓人以為是真的麵線。（圖／記者黃彥傑攝

日本師傅跟她說：「民眾看不出細節，只有我們知道，所以我們要把完美的作品呈現出去，讓人看不出真假，而不是差不多就好」。她謹記著日本職人的話，持續不斷學習精進。她的作品讓大導演看上，製作出非常有創意的作品，並展示出來讓大家看，食品模型不單只是擺上櫥窗的模型，可以有創意、有想法，也有文創商機。莊維恩在一次偶然當中收到一封出版社來信，希望能邀她受訪，因為她呈現的作品非常獨特，對方將她與台灣25位各行業職人收進在書中，裡頭最年輕的她謙虛的說「能與這些職場高手收錄在一起，真的很榮幸，自己也會更努力，不會輕易放棄！」

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼食品模型不單只是擺上櫥窗的模型，可以有創意、有想法，開發文創商機。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼這一道道逼真的食品模型，靠的是一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，連日本職人都讚嘆不已。（圖／記者黃彥傑攝）
 

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

快訊／宜蘭燈會刮強風「燈架倒塌」！祖孫3人遭壓重傷…阿嬤意識模糊

立榮班機降落台南機場　發現越捷延遲起飛　機長緊急拉起重飛

寂寞阿嬤出門散步走失　3警「足感心」輪流爬4層樓背她回家

苦盡甘來！夫妻創業搞手工藝快餓死...作品得獎被博物館相中粉絲暴增

男超商內襲臀…辯護人稱「抄心經懺悔」！她不原諒：給應有的懲罰　下場出爐

香港空姐來台啖美食！差點損失慘重…「尋物達人」一晚替她解憂

女慣竊發大財！2個月內偷遍新北得手6萬　連「豬公」都殺

E奶屁蛋妹秀「老公最愛的大咪咪」…向人夫討自慰片　最美正宮崩潰掛身心科

狂蒐「日本風格招牌」塞爆家！老婆撂狠話：不是貨出去，就是你出去

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

快訊／宜蘭燈會刮強風「燈架倒塌」！祖孫3人遭壓重傷…阿嬤意識模糊

立榮班機降落台南機場　發現越捷延遲起飛　機長緊急拉起重飛

寂寞阿嬤出門散步走失　3警「足感心」輪流爬4層樓背她回家

苦盡甘來！夫妻創業搞手工藝快餓死...作品得獎被博物館相中粉絲暴增

男超商內襲臀…辯護人稱「抄心經懺悔」！她不原諒：給應有的懲罰　下場出爐

香港空姐來台啖美食！差點損失慘重…「尋物達人」一晚替她解憂

女慣竊發大財！2個月內偷遍新北得手6萬　連「豬公」都殺

E奶屁蛋妹秀「老公最愛的大咪咪」…向人夫討自慰片　最美正宮崩潰掛身心科

狂蒐「日本風格招牌」塞爆家！老婆撂狠話：不是貨出去，就是你出去

中華女將好棒！　末節連進2球逆轉擊敗超強隊荷蘭

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

認得他們嗎？《小小廚神》孩子們長大了！　「黑框牙套妹→正妹女演員」轉變超驚人

港劇女神高鼻子被疑整型！　拜年見親戚揭開「身世之謎」⋯網：維基要改了

川字眉OUT！過年「開運醫美」大整理　填平太陽穴有望招桃花

鄰居每晚「抽菸大隊接力」　他向管委會投訴無果...網友真心相勸

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

E奶小三嗆「老公最愛的大咪咪」　出庭痛毆正宮

媽媽突然離家...女兒在吃團圓飯前發現她陳屍水溝

台商患武漢肺炎還到金巴黎舞廳　法務部凌晨急回應

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

櫃姐長濕疹！求助宮廟7年狂噴408萬

友吃百盤都免錢！爭鮮員工吞24萬下場曝

老翁倒地虛弱呻吟…看到美女警「秒變Man」：小傷啦

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

Keanna除夕凌晨大出血休克送急診　　

媽媽離家失聯14年　女兒見她時已成一罈骨灰

妹子喝太醉昏睡　他當著男友面「解衣摸胸」

南鯤鯓抽今年國運是「下下籤」　詩句沒一句好話

34E直播主葆葆　遇變態粉絲自拍「看照片DIY」

專訪台灣首度獵龍專案攻堅手郭崇和

更多熱門

相關新聞

過年走春看鄉民榜單　美食不踩雷

過年走春看鄉民榜單　美食不踩雷

年假期間到外縣市走春，要是踩到雷吃到難吃的食物，不但心情變很差，還會對這個縣市留下不好的印象，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友對於「踩雷食物」討論度最高的縣市，不過食物畢竟要吃進嘴裡才知滋味，自己嚐過最準，出發前看以下榜單就僅當參考囉。

春節來去！清水服務區日本美食區

春節來去！清水服務區日本美食區

貓狗見暗黑料理撇頭　原因笑翻網

貓狗見暗黑料理撇頭　原因笑翻網

屏東廢棄豬舍搖身變成超美麵屋

屏東廢棄豬舍搖身變成超美麵屋

「2020美食帶路」台東部落食尚網誌

「2020美食帶路」台東部落食尚網誌

關鍵字：

美食食品模型模型師

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

閃亮亮疑分手黃包包！　交往天數洩疑雲

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面