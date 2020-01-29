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「任何一段糟糕關係，都有你的功勞！」重量級心理師點破盲點

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▲面對感情最不主動3星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲「任何一段糟糕關係，都有你的一份功勞。」（示意圖／翻攝unsplash、pexels）

文／黃啟團

摘自／寶瓶文化《別人怎麼對你，都是你教的

無論你今天過得如何，只要你願意，你都可以變得更好。

請繼續往下閱讀...

這是我非常堅定的信念，因為在過去22年心理領域的工作經歷中，我見證了太多太多生命的改變，包括我自己。

在「升級生命軟體」的課堂上，我曾經遇到過無數處於迷茫、痛苦又無助階段的人。他們有的是為生活所累，感覺自己越努力卻越疲憊；有的是抱怨婚姻不幸、遇人不淑，不斷數落伴侶的各種不是；有的恨不得能把自己擁有的一切都給對方，卻還是得不到對方的愛；有的為了孩子的未來操碎了心，卻沒獲得孩子的理解和支持，本該幸福、溫馨的家也變成了衝突不斷的戰場；還有的從世俗逃到寺院，又從一座寺院逃到另一座寺院，卻還是想逃；甚至還有的因為受夠了這無望、痛苦的人生，抑鬱到想要結束生命⋯⋯

他們中的大多數都問過我類似這樣的問題：

●「我這都是為他好，為什麼他絲毫不領情？」
●「我這麼努力愛他，為什麼他還是不愛我？」
●「為什麼他老針對我？」

他們總以為，這一切都是別人的錯。

每當這個時候，我都會反問一句：「那是誰把你自己逼到如此境地的呢？」

我之所以會這樣問，是因為我在心理諮商的個案中發現了這樣一個規律：別人怎麼對你，都是你教的。

比如在一段糟糕的關係中，任何一個讓你不舒服的伴侶、朋友、合作夥伴，這其中必有你的一份功勞。

曾經值得託付終身的伴侶，如今卻變成了你口中的「渣男」；曾經簡單如一張白紙的孩子，如今卻調皮搗蛋不聽話；原本只是普通的同事關係、朋友關係，如今他們卻處處針對你、忽視你⋯為什麼會這樣呢？有沒有可能是你把對方培養成今天這個樣子？

生活中的每個人都是你我的一面鏡子，透過別人，我們看到的其實是真實的自己。我們之所以看到對方不好的一面，是因為，我們會把自己隱藏的內在投射到別人身上。

遺憾的是，生活中絕大多數人並沒有意識到這一點，不得不在黑暗中痛苦摸索，無助度日。每次看到這種情況，我都很痛惜、痛心。因為透過多年的經驗，我摸索到一些關於人的規律，也學會了一些讓人生變得更好的方法，這些方法已經在我的課堂上和諮商個案中驗證過，十分有效。

可惜的是我個人精力有限，能走進我的課堂和向我諮商的人十分有限，因此，我希望透過這本書，幫助大家看清錯綜複雜的情感和情緒背後的真相，讓大家跟自己和解、跟關係和解，走出心靈的困境，活出生命的美好。

「別人怎麼對你，都是你教的！」這是心理學中的一句至理名言，適用於任何關係！

比如說，男人怎樣對你，是你從一開始就慣的、教他的；孩子不聽話、軟弱、不敢承擔責任，是你教育失當，從小寵的；朋友無視你、忽略你，也許是永遠沒有主見的你讓人習慣性地忽視你；同事不夠尊重你，拿你當軟柿子捏，也許是你畏首畏尾的樣子給了別人得寸進尺的機會⋯⋯

總之，我們每個人都在無意識中教會了別人如何對待自己，有的人教會別人尊重自己，有的人教會別人如何愛自己，有的人則教會別人如何傷害自己。

面對生活的種種困境，抱怨一點用處都沒有，與之對抗更會讓你泥足深陷。那怎麼辦呢？

我們為什麼會陷入一個又一個的困境中？這跟我們的人生模式有關。所謂的人生模式，就是我們俗稱的「性格」或「習慣」，這些模式的背後，就是一個人的信念。

信念決定一個人的行為，而行為會導致結果。你今天所面臨的困境，正是過去行為所創造的結果，而這一切都是由你所擁有的信念決定。人們內心的種種痛苦、迷茫、失望、疲累等，都跟信念有關。我把這些決定一個人命運的信念比喻為「生命軟體」，這些軟體不改，生活就會不斷地重複過去的模式。

無論我們的人生是幸福的，還是痛苦的；是堅強的，還是懦弱的；是樂觀的，還是悲觀的；是充滿希望的，還是絕望的⋯⋯這都跟我們內在的「生命軟體」的差異有關。

人生，說到底，是內在軟體的外在呈現，「生命軟體」幾乎決定了一個人的一生。這些軟體一旦改變，會影響到個人、婚姻、家庭、事業等各方面。所以，活出全新的自己的第一步，應該從覺察並看見我們的內在模式開始，因為看見後，你就可以重新選擇你的下半生。

我接觸過面臨各種各樣人生難題和困境的案主。而我的工作就是讓他們看清楚這些事情背後的真相，當看見困境背後的模式後，他們因此而找到了不一樣的人生活法，生活也會因此而改變。

在這本書中，我結合這些個案，透過對案例的深入分析和探討，帶大家一起探索並「看見」案主當前的人生模式。人生的痛苦也許千差萬別，但內在的模式大同小異，比如悲觀模式、內耗模式、痛苦模式、假裝忙碌模式、目中無人模式、指責模式、受害者模式、操控模式、恐懼模式、焦慮模式等。從這些活生生的案例中，你也許能看到自己的影子，並覺察到自己正在「運行」的人生模式。

一個人只有看到了自己的模式，他才會自然地做出改變。這個過程，我把它稱作「升級生命軟體」。

這條路我自己走過，所以，我知道還有很多像我一樣經歷無明痛苦的心靈需要被喚醒！透過這本書，讓讀者的人生變得更加美好，這就是我寫這本書的最大心願。

每個生命都可以奇美無比，就像每個生命都可能平庸無奇一樣。關鍵在於，我們能否覺察並看見自己的人生模式，並為了追求更好的人生而做出不懈的努力。所以，當我們都在感嘆人生不如意、在抱怨命運不公之時，不妨問問自己：我是如何創造今天這一切的？我內在的哪種模式讓世界如此對我？翻開這本書，也許書中有你要的答案！

▲▼ 黃啟團《別人怎麼對你，都是你教的》。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《別人怎麼對你，都是你教的》，作者黃啟團，擁有20多年資歷的重量級心理學導師，為大陸知名圖書網站「當當網」的暢銷及長銷作家，投資創辦中國最大的心理學網站「壹心理」，擁有三千多萬用戶。

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