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身障老兵揪志工「自製222根拐杖」送暖：可以站得更驕傲！

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▲▼身障老兵揪志工自製拐杖送暖。（圖／翻攝自臉書／Canes For Veterans Central Texas）

▲退役軍人收到特製的拐杖。（圖／翻攝自臉書／Canes For Veterans Central Texas）

記者丁維瑀／綜合報導

邁入2020年，美國各地家庭都已回收去年佳節時所擺設的聖誕樹，曾在美軍服役8年的德州老兵威利斯（Jamie Willis）則決定發揮物盡其用的精神，利用聖誕樹製成拐杖，免費發送給有需要的退役軍人，「很棒的感覺，他們可以站得更驕傲，這讓我和他們都感到非常快樂！」

CBS新聞報導，威利斯在德州經營替老兵提供免費拐杖的組織，他曾服役8年，辛苦的戰事最後使得他殘疾，需要依靠拐杖才能行動，然而他並不喜歡美國退伍軍人事務部（VA）發放的拐杖，因此決定尋求其他單位協助。

威利斯最初找上的，是莫里斯（Oscar Morris）管理的「退伍軍人免費拐杖」（Free Canes for Veterans）機構，當時剛好沒有多餘的拐杖，莫里斯便教導威利斯如何自製工具。威利斯從此受到啟發，開始製作拐杖給其他老兵，他還進一步發想，並用回收的聖誕樹當成素材。

自2016年來，威利斯與其他志工已製作222根拐杖，他們還提供客製化服務，要讓每位軍人都感覺自己是獨一無二的。去年聖誕節結束後，該單位收集到1500棵捐贈的聖誕樹，數量還不斷增加。

威利斯表示，漂亮的拐杖能讓這些人不再關注自己的殘疾，只會覺得手上拿的是一個藝術品，他將會繼續努力，讓更多老兵都能擁有適合自己的拐杖。

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