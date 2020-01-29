習慣先花掉硬幣！他好奇一問…秒找到同好　不花派曝好習慣：回家存起來

▲比起鈔票，原PO會先把零錢用掉。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人花錢的習慣都不同，一名網友就表示，他很討厭錢包裡裝很多零錢，覺得很重也很難找，所以每次買東西都會試著先把硬幣花掉，逼不得已才會用鈔票，忍不住好奇詢問「買東西會先把硬幣花掉嗎？」話題意外引發討論，許多人紛紛曝光自己的習慣，說先花掉和不花掉都各有優點。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「買東西會先把硬幣花掉嗎？」文中表示，「我個人很討厭錢包裡裝很多零錢，很重也覺得很難找，所以每次買東西都會試著先把硬幣花掉，逼不得已才用鈔票XD」。

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原PO說，如果買東西的時候，遇到尾數是2塊或3塊錢、身上剛好缺1塊錢，就會覺得很嘔，「說起來之前幫同事買東西，結果她一次給我10個一塊……一個崩潰。」

看到貼文後，不會先花掉零錢的網友表示，「不會，硬幣都回家存」、「不會，身上沒零錢都用信用卡或行動支付」、「習慣直接鈔票找開，不想花時間翻硬幣，零錢回家丟盒子裡」、「回家存，我家豬還很瘦呢！」

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▲許多人不花零錢，是想拿回家存起來。（示意圖／記者柯振中攝）

有人則表示，「買東西都不找錢的，沒這煩惱」、「會優先用行動支付」、「看心情」、「一元我都會隨喜功德捐掉」、「只有50元硬幣會趕快花掉，其他還好。」

不過大部分的網友都和原PO一樣，有先花掉零錢的習慣，「會，討厭拿硬幣」、「會，沒有囤硬幣的習慣」、「會，喜歡輕便」、「硬幣花掉，完全不想留」、「會啊，結帳前就會先拿好了」、「會，很重」、「會，然後花完後就盡量用卡」、「會，不然皮夾會炸開。」

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