▲現代男性越來越喜歡獨立、自信的女性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／夏雪翼／女人幫

時光來到二十一世紀，現代男人的眼中，具備吸引力的女性特質似乎有著劇烈的改變。缺少自信、百依百順、楚楚可憐，或者只想靠男人過活的女性，對男人而言，已不受歡迎，男人已逐漸接受女性主義抬頭，對於黏太緊、管太多、缺乏安全感的女人感到不耐煩，只想離這樣的女人遠遠的。

因此，女子當自強！女人靠自己也可以活出一片天，而男性對於愛自己、做自己的女人則越來越欣賞。如果妳還活在傳統、保守的觀念中，請小心妳的感情路可能越走越坎坷。想知道現代男人都偏愛什麼樣的女性嗎？擁有這五項特質的女人，總是能吸住男人的眼光，輕易獲得男人的傾慕。

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第一項特質、外在美與內在美兼具

這樣的女性不一定是絕世美女，但看起來讓人覺得舒服順眼，不會顯得邋遢、髒臭。她懂得讓自己過得健康開朗，也懂得在各種生活領域裡將自己經營得很好，因而散發讓人感到舒心的氣質。

第二項特質、自愛且獨立

她的思想與經濟都是獨立的，她有能力掌控生活中的一切，而且不會過度依賴什麼人事物。她的生活哲學是自己愛自己，她懂得怎麼樣讓自己成為一個更好的人，不會受原生家庭影響。

第三項特質、享受當女人的樂趣

這樣的女人會享受裝扮自己、打理自己的門面，而且享受生為女人的所有快樂與可能性，她不會拒絕男性的討好與寵愛，她也懂得什麼時候該堅強、什麼時候該脆弱。

第四項特質、擁有自己的專業與興趣

她熱愛自己的專業與興趣，對於自己的高成就感到愉悅。而且她會傾聽自己內心的聲音，去投入各種她感興趣、有發展的自我進修和新事業的開展，她不會讓自己虛度光陰、害怕寂寞。

第五項特質、懂得展現自己的優點且擅於處理人際關係

她會是個幽默風趣、反應機敏且落落大方的女人，她知道自己有哪些優點，也很樂於展現那些優點，不會害羞與退怯。她充滿自信，面對不同的人際關係都能夠應付自如，她會照顧弱勢，也不會欺善怕惡，她圓滑但有原則。

擁有這五項特質的女人，她的人生充滿歡樂、希望與活力，她在男人眼中總是不自覺地發光發熱，她接受自己、瞭解自己、愛自己，也懂得如何去愛人，並勇於追求她所想要的。男人對於這樣獨特又完美的女子，除了欣賞之外，更是忍不住想去喜愛她，因為她值得男人付出所有、她值得被好男人疼愛。

註、本文參考 皮爾斯夫人（林家羽） 於遠流出版的《為愛情造新命》一書

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