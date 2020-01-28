不是只關心三圍！男人想跟妳交往定下來會做的三件事

記者王昕／綜合報導

男女在相處的過程中，曖昧階段總是最甜蜜，但是一段時間後，就會開始思考更進一步發展的可能，但是這個時候，妳該怎麼確定對方是不是也有一樣的想法呢？兩性插畫家貝克書就分享「男人想跟妳交往定下來會做的三件事」，一起來檢視一下眼前的人是不是也喜歡妳！

1.尊重你的感受

顧名思義就是在乎妳的感受，如果這個男生嘴巴上說「我很喜歡妳」、「我很在乎妳」，但實際上卻老是搞消失，這種時候就有可能只是嘴巴說說，沒有真的喜歡妳到想要交往或者定下來。而且這種是屬於整體的判斷，從開始曖昧到約會，在任何時候，如果這個男生確實喜歡妳，那他一定會很在乎妳的感受，絕對不會讓妳不知所措。

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2.給你時間、一致性

如果這個男生真的喜歡妳，他會很願意花時間在妳身上，他會對妳充滿好奇，想要了解你的興趣、愛好、價值觀等，而不只是三圍；而他也會願意跟你分享自己的一切，包含生活、心情、喜好等。不過要注意的是，他的言行有沒有一致性，如果說的比做的好聽，那他很有可能只是在使手段而已；又或者交往後，又發現他狂刷交友軟體，繼續放線，他可能存在一種騎驢找馬的心態。

3.跟其他女生保持距離

假如他是一個比較搶手的男生，遇到一個很心動的女生，交往後也不會亂來的人，其實會自動慢慢與其他女生保持距離，但這比較不會發生在剛認識或剛曖昧的時候，多半在交往一陣子，經由平常的相處，男生想要定下來時，才會這樣做。不過值得注意的是，女生也要有同等的對待，不能自己是愛妹狂，卻要求男生專情，男女雙方都有選擇權。

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