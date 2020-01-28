快訊／兒子嗆「同歸於盡」放火燒彩券行　新店母女受困火窟1死1重傷

▲初四彩券行疑遭縱火，新店母女受困火場，母親救出已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝／下同）

記者趙蔡州、陳豐德／綜合報導

新北新店區中興路三段一間彩券行28日晚間遭人縱火，火勢迅速擴大讓彩券行全面燃燒並波及隔壁洗車場，消防局獲報後出動33輛消防車、6輛救護車及122名消防人員前往救援，並於1樓救出老闆楊姓妻子（63歲）、林姓女兒（37歲），楊女救出時已經OHCA，送醫後宣告不治，林女四肢3度燒燙，目前仍在急救。

消防局表示，火災現場是一棟5樓建築物，起火點位在1樓彩券行，他們獲報後出動大量人車前往救援，28日晚間9時18分控制火勢、9時33分將火勢撲滅，現場總共疏散23名民眾，於1樓火場救出彩券行老闆妻女，2人皆送新店慈濟醫院救治，但楊女急救後仍宣告不治，林女嚴重燒燙傷仍在治療。

彩券行林姓老闆向警方供稱，36歲兒子疑似有躁鬱症，以前曾經對他潑過汽油，嗆聲要一起同歸於盡，事發時他正在店裡跟女兒說話，兒子疑似誤會是在說他的壞話，就衝出門買汽油回家狂潑，女兒嚇到立刻往屋內衝，他則衝上前與兒子拉扯卻沒拉住，不幸讓兒子成功點火。

警方表示，林男（老闆兒子）縱火後立刻徒步逃離現場，目前已經成立專案小組，將盡速全力追查林姓犯嫌到案。