　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／兒子嗆「同歸於盡」放火燒彩券行　新店母女受困火窟1死1重傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲初四彩券行疑遭縱火，新店母女受困火場，母親救出已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝／下同）

記者趙蔡州、陳豐德／綜合報導

新北新店區中興路三段一間彩券行28日晚間遭人縱火，火勢迅速擴大讓彩券行全面燃燒並波及隔壁洗車場，消防局獲報後出動33輛消防車、6輛救護車及122名消防人員前往救援，並於1樓救出老闆楊姓妻子（63歲）、林姓女兒（37歲），楊女救出時已經OHCA，送醫後宣告不治，林女四肢3度燒燙，目前仍在急救。

消防局表示，火災現場是一棟5樓建築物，起火點位在1樓彩券行，他們獲報後出動大量人車前往救援，28日晚間9時18分控制火勢、9時33分將火勢撲滅，現場總共疏散23名民眾，於1樓火場救出彩券行老闆妻女，2人皆送新店慈濟醫院救治，但楊女急救後仍宣告不治，林女嚴重燒燙傷仍在治療。

彩券行林姓老闆向警方供稱，36歲兒子疑似有躁鬱症，以前曾經對他潑過汽油，嗆聲要一起同歸於盡，事發時他正在店裡跟女兒說話，兒子疑似誤會是在說他的壞話，就衝出門買汽油回家狂潑，女兒嚇到立刻往屋內衝，他則衝上前與兒子拉扯卻沒拉住，不幸讓兒子成功點火。

警方表示，林男（老闆兒子）縱火後立刻徒步逃離現場，目前已經成立專案小組，將盡速全力追查林姓犯嫌到案。

▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

友人愛貓難產死…義氣女挺友反被罵「繁殖狗」　PO文抒發又挨告

全身油壓遭侵犯…按摩師無恥喊「看到Ｏ就進去」！她崩潰流淚：說讓我舒服

偷大貨車失風車主肉身擋車　竟遭竊賊重踩油門撞死

「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕他　張天師逼出黑血化解

丹麥籍貨輪船員海上身體不適　淡水海巡疾馳救援後送就醫

「抱歉，我身上沒錢」女從基隆坐到新北　小黃運將怒告詐欺　

獨／獲救了！男子逛瑞豐夜市遭打爆頭押走　警包抄救人..押走影片曝光　　　

影／大年初五凌晨槍聲！2好友小聚喝茫不爽　槍托打爆頭....誤扣扳機走火

庶民文化藏在一個破碗裡！他最愛台灣老件　日本名設計師也來造訪　

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

友人愛貓難產死…義氣女挺友反被罵「繁殖狗」　PO文抒發又挨告

全身油壓遭侵犯…按摩師無恥喊「看到Ｏ就進去」！她崩潰流淚：說讓我舒服

偷大貨車失風車主肉身擋車　竟遭竊賊重踩油門撞死

「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕他　張天師逼出黑血化解

丹麥籍貨輪船員海上身體不適　淡水海巡疾馳救援後送就醫

「抱歉，我身上沒錢」女從基隆坐到新北　小黃運將怒告詐欺　

獨／獲救了！男子逛瑞豐夜市遭打爆頭押走　警包抄救人..押走影片曝光　　　

影／大年初五凌晨槍聲！2好友小聚喝茫不爽　槍托打爆頭....誤扣扳機走火

庶民文化藏在一個破碗裡！他最愛台灣老件　日本名設計師也來造訪　

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

影／她奉命前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

吃得到一粒粒珍珠！彰化文青風鯛魚燒　還有白醬口味吃起來像義大利麵

痛失愛子、孫女　老Kobe災後首度曝光神情憔悴

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

美國撤僑包機今晨飛離武漢　240人將抵加州！安大略機場培訓準備

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

初四彩券行遭縱火　母女受困火窟

邪靈附身13歲童　他升壇作法逼出黑血才化解

人夫「一張發票」秘密全曝！妻氣炸

新店彩券行縱火犯嫌凌晨遭逮

獲救了！男子逛瑞豐夜市遭打爆頭押走

被警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標…法官判免罰

板模工開山刀砍同事！他嚇：血亂噴

男除夕夜偷看她洗澡！新北屋主架監視器揪狼

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

婦工作50年老闆失智　討400萬退休金逆轉獲賠

婦領42萬要給弟媳　行員機警阻詐

喝茫不爽！槍托打爆頭　走火槍響...下場進警局

狂酒駕敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

更多熱門

相關新聞

台彩統計：每1萬人就有1名頭彩得主　新北市中獎率最高

台彩統計：每1萬人就有1名頭彩得主　新北市中獎率最高

農曆期間不少人都會購買彩券博手氣，但根據台彩公司統計，第4屆公益彩券從2014年至2019年發行以來，電腦彩券以新北市開出447注頭獎最多，但開出的頭獎總金額最高則落在台中市達141.56億元。

夢見彩券狂飛停不下來！　隔天彩券行就刮出100萬頭獎

夢見彩券狂飛停不下來！　隔天彩券行就刮出100萬頭獎

超級旺！　士林男子連刮5張皆中獎、第6張還刮中100萬

超級旺！　士林男子連刮5張皆中獎、第6張還刮中100萬

旅館業員工拿小費買刮刮樂！　用「客人房號選號」幸運刮出百萬大獎

旅館業員工拿小費買刮刮樂！　用「客人房號選號」幸運刮出百萬大獎

好運爆棚三連中　中年男子這樣做！刮出10萬、3萬、100萬大獎

好運爆棚三連中　中年男子這樣做！刮出10萬、3萬、100萬大獎

關鍵字：

火災彩券

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面