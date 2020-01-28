獨／旅店報案男房客「陳屍床舖旁」　警現場勘驗驚見復活...手還微微動

▲一名緬甸男喝醉被旅社人員以為死亡，鬧出「人死復生」的驚魂記 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一間旅社發現入住的緬甸男子未依時退房，服務人員前往查看後，認為男子沒有呼吸，立刻通報警方前來查看，員警抵達後發現男子胸部沒有起伏，可能已經死亡，但沒想到就在靠近之後，男子的手卻動了一下，嚇得員警往後一跳，飆出慣用語：「X！魂都被嚇飛了」。

旅社員工打電話通報警方表示房間內有人陳屍，大過年接獲這種報案，不僅是旅社人員覺得晦氣，連員警也都覺得悶，不過還是前往了解，一抵達現場之後，旅社員工表示這名男子是在前一晚入住，可是已經到了該退房時間卻沒有動靜，所以才來到房間查看，門一打開就看到男子倒臥在床鋪旁邊，而且用手靠近鼻子發現沒有呼吸，所以就立刻報警。

▲一名緬甸男喝醉被旅社人員以為死亡，鬧出「人死復生」的驚魂記 。（圖／記者吳奕靖攝）

員警先是在門口觀望，透過目視發現男子的胸口並沒有起伏，可能真的已經往生，隨後員警走進要勘驗遺體，才一靠近這名男子的手卻是微微動了一下，嚇得員警立刻往後一跳！連口頭禪都飆了出來：X！然後這名男子就在員警眼前「復活了」，坐起身來，員警還高喊：沒有死啦！

經過瞭解這名男子是緬甸籍，不排除是因為在房間內喝混酒，所以喝到整個沒有意識，才被旅社人員誤以為往生了！鬧出一場新春「人死復生」的烏龍。