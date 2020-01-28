「武漢疫情衝擊經濟」　賴清德：蔡英文、財經團隊會帶領台灣走過

▲副總統當選人賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎的問題，副總統當選人賴清德28日表示，疫情會衝擊經濟表現，不論是中國或國際市場均會受影響，他相信總統蔡英文以及專業財經團隊會帶領台灣走過衝擊。

由於受到武漢肺炎疫情的衝擊，美股道瓊指數27日重挫453點，創下3個多月來最差單日表現。對此，賴清德在28日受訪時，談及武漢肺炎衝擊台灣經濟以及台股一事表示，武漢肺炎一定會衝擊經濟，不論是中國或是全球市場都將受疫情影響。

賴清德強調，他相信由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌所率領的專業財經團隊，一定會妥善因應，帶領台灣走過衝擊。

另外，由於賴清德呼籲，中國大陸應尋求國際合作，也期盼不要打壓台灣，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）；但同時，蔡英文政府宣布禁止台灣口罩出口，也規定民眾出境時，以每人勿攜帶超過5盒口罩為標準，這被外界認為互有抵觸。

對此，賴清德則認為，台灣跟中國只有一水之隔，若中國疫情持續擴散，台灣將受影響，以防疫立場而言，必須控制疫情源頭，若台灣跟國際社會攜手協助中國防治疫情，等同幫助台灣以及國際社會。他強調，台灣歷經SARS，具有豐富防疫經驗，只要民眾與疫情中心相互配合，相信防疫工作將更順利。