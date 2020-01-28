范瑋琪痛罵「狗官」緊急刪文　蘇貞昌說話了

▲行政院長蘇貞昌下令管制口罩出口1個月，以供內需。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前下令全台暫停口罩出口1個月，以供內需，引發部分藝人不滿。藝人范瑋琪27日在臉書上痛罵，此舉是低俗、沒人格的臭流氓行為，「這個狗官算是個人嗎？」對此，蘇貞昌28日在臉書表示，「政府官員的職責，是守護這個國家的人民」。

范瑋琪27日遭爆料在私人臉書飆粗口，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息...」

▲范瑋琪在臉書飆罵蘇貞昌「狗官」。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

貼文曝光後，引發網友論戰。范瑋琪28日中午在臉書道歉，「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人，對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

▲范瑋琪在臉書上道歉。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

事隔約3小時，行政院長蘇貞昌在臉書發文強調，政府官員的職責是守護這個國家的人民，防疫視同作戰，政策措施難免造成生活不便，也請多體諒。

蘇貞昌表示，自中國湖北、武漢入境的旅客，政府都在掌握中。年節期間，口罩生產也已協調廠商加緊趕工，就是希望台灣民眾生活一切如常，不要陷入恐慌，「疫情雖然嚴峻，但是我們有政府，請放心！」

▲蘇貞昌在臉書強調，官員職責是守護人民。（圖／翻攝自臉書）