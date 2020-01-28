武漢肺炎疫情升溫　北市府：比SARS容易控制　相信台灣可度過風暴

記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，北市衛生局長黃世傑28日受訪表示，比起2003年的SARS容易控制，當時不確定因素太多，現在比較能掌控，而且現在案例比較零散，大家有經驗，處理起來按步就班，大家提高警覺、按照防疫措施，相信台灣可以安然渡過這次的風暴。

▲北市衛生局長黃世傑回應北市疫情防治相關問題。（圖／記者楊亞璇攝）

台北市長柯文哲日前被問到，這波疫情是否要戴口罩，他表示「等你看到柯文哲開始戴，就要戴了」，而柯文哲27日戴口罩召開會議，並下令所有公務機關第一線工作人員全面配戴口罩。

不過，黃珊珊受訪時並未戴口罩，她表示，北市府宣佈第一線近距離接觸人員戴口罩，且要以開放還是密閉作為標準，現在是比較開放的空間，戴口罩是做好自身防護，但是不需要過度恐慌，像那天開晨會主要是當天是密閉的場合，人很多、近距離接觸，類似場合就希望大家做防護。

黃珊珊指出，捷運、公車防務人家都讓他們蓋讓口罩，因為他們在密閉空間接觸到不特定多數人，上班也會有很多同仁接觸到一般民眾，因此市府機關同仁提供口罩，將來他們就是防疫第一線的人，做好第一線防護才可以保護市民。

黃珊珊也說，台北市還有盤點所有物資，目前都在安全存量上，由衛生局長黃世傑局長統籌，資源缺少隨時動支相關經費因應。

黃珊珊說明，因為新型的病毒資訊不是那麼完整，昨天發現傳染性的不確定性更高，如果要在發燒再確定，可能會有一些漏洞，第一步先補足漏洞，隨著病例增加，大陸有一些資訊開放，且他們宣布潛伏期有傳染性，這個訊息對北市府來說當然要提高警覺。

黃珊珊補充，昨天開會教育局有來，開學後會做防疫準備，譬如說消毒，第二個學校也可能作為重要防疫收容地方，要做好準備，第三個就是所有防護設備，包括口罩這些防疫的物資，都有在學校準備好，另如果有疫情群聚感染如何因應，例如萬一停課怎麼處理，都有SOP，希望止於境外，只要沒有群聚感染，疫情都不會再升級。

▲黃珊珊回應北市疫情防治相關問題。（圖／記者楊亞璇攝）

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱政治人物不斷挑釁戴口罩防疫的宣布，呼籲要以指揮中心發布的為準，外界解讀是在暗指柯文哲。黃珊珊強調，中央地方跟病例通報確診都是合作無間，沒有像上次那麼慌亂，配合度相當好，昨天是第一次由中央針對戴口罩相關內容做一些宣示，因為我們是地方執行的機關，面對民眾要做好自己的規劃，地方要配合中央政策，並不會有任何扞格的地方。

黃珊珊說，可能是有其他的政治人物，「我們是地方政府，沒有要跟中央做任何的...」，強調中央地方是互相合作的，至於有別人有一些說法，「我覺得市府並沒有這樣做」。