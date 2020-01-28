處理車禍常進出醫院　北市交大添購1萬5片千口罩...嚴防武漢肺炎





▲交通警因處理車禍頻繁進出醫院，北市交通警察大隊添購1萬5千枚口罩防堵肺炎疫情。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警察局交通大隊為了因應武漢肺炎疫情擴散，加上顧慮交通警察執勤不分日夜和場所，且因處理車禍經常需出入醫院急診室內，特地添購醫療用口罩達1萬5千個，提供北市交通警援在處理車禍及各項勤務時使用，讓警員執勤多一分保障，也讓民眾更加安心。

▲交通警因處理車禍頻繁進出醫院，北市交通警察大隊添購1萬5千枚口罩防堵肺炎疫情。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警察局交通大隊表示：交通警執勤不分場所日夜，在農曆春節連假期間，警方堅守崗位執行交通疏導、處理交通事故、為民服務，因員警工作常需出入醫院、公共場所等因素、加上「武漢肺炎疫情」擴散，強化員警健康防護至為重要，北市政府警察局交通警察大隊特添購「醫療用高效能口罩」15,000個，提供員警於執行各項勤務時使用，期能讓員警執勤多一層保障，也讓民眾更加安心！

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