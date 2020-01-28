新增892病例　武漢民政局：肺炎致死患者遺體火化免收費

▲武漢肺炎。（圖／翻攝央視）

記者馬叔安／綜合報導

為防止武漢肺炎疫情延燒，武漢市民政局宣佈，自26日起，對新型冠狀病毒感染的武漢肺炎（疑似）逝者遺體火化免收費用，並調配了一批殯儀車輛、人員以及防護裝具，充實到殯儀館，提高遺體接運和服務保障能力。對於借機加價、敲詐勒索等擾亂殯葬市場的公司將即時轉交警方。

長江網報導，日前傳出除夕期間，武漢市一殯葬中介公司加價接運遺體，引起家屬投訴。該市民政局相關負責人表示，若發現工作人員存在「庸懶散」或者損害群眾利益的行為，將依法依規、從重從快嚴肅問責；對於借機加價、敲詐勒索等擾亂殯葬市場的中介公司，將及時轉交公安、市場監管等部門依法查處，退還所收費用。

該局社會事務處負責人介紹，為了有效應對疫情，並防止接運遺體和喪葬過程中疫情擴散，該局全員上崗，通過簡化手續、開闢新型冠狀病毒感染的肺炎逝者遺體火化專用通道等舉措，全力做好殯儀服務工作。

根據湖北省衛健委28日消息，27日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例1291例（武漢市新增892例、黃石市新增17例、十堰市新增25例、襄陽市新增34例、宜昌市新增20例、荊州市新增24例、荊門市新增24例、鄂州新增37例、孝感市新增73例、黃岡市新增59例、咸寧市新增27例、隨州市新增18例、恩施州新增13例、仙桃市新增15例、天門市新增10例，潛江新增2例，神農架林區首發1例）。全省新增死亡24例，其中：武漢市22例，天門市2例。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！