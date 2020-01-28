美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

▲麥當勞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

在台灣，有些咖啡廳和速食店不限用餐時間，許多學生因此會到此讀書，坐上一整天也不稀奇。不過有網友就好奇，這樣的景象在美國麥當勞並不常見，好奇原因為何。對此，有經驗的鄉民也「神比喻」解答了。

一名網友日前好奇在PTT八卦版發問，他表示在台灣，時常可以看到國中生在麥當勞裡讀書，一坐就是一整天；然而場景換到美國，可以發現鮮少有學生在裡面看書，好奇「是不是台灣比較有競爭力？」

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貼文一出，有經驗的網友們紛紛解答原因，有人表示美國麥當勞不像台灣一樣乾淨，而且對當地人來說就是「小吃店」而已，「米國麥當勞=窮人親子遊樂園，而且超髒」、「你會在滷肉飯小吃店讀書嗎」、「美國麥當勞的環境大概等於台灣的清粥小菜」、「有遊民會找你要東西吃」、「限買餐後佔位最久30分鐘」、「美國麥當勞臭又髒誰會在那久待」。

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

而在台灣居住過的美籍網紅「莫彩曦Hailey」先前也曾拍片揭露美國麥當勞的「黑暗面」，她表示，台美兩地麥當勞最大的不同，就在於美國麥當勞大多是給小孩子玩的，老公亞當（Adam）也笑說「成人走進麥當勞通常會有點難為情。」夫妻倆去過麥當勞的次數甚至一隻手就數得出來。

亞當表示，一進到台灣麥當勞，會讓人覺得環境非常乾淨，然而在美國，麥當勞通常又髒又臭。他還說自己常會看到大家在麥當勞談生意、開會甚至簽合約，但這在美國是絕對不會發生的。

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