獨／染武漢肺炎爽玩2小時害春節停業2天　金芭黎求償台商？店家說話了...

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營一名台商確診武漢肺炎，但沒想到卻在回到高雄之後，不但隱匿疫情之外，還跑到苓雅區金芭黎舞廳爽玩2個小時，結果等到事件爆發之後，害得舞廳裡42人必須居隔離之外，金芭黎也停業2天進行消毒，就在大年初三開門營業，對此金芭黎是否會向這名左營台商來求償，店家表示：「上層還沒有指示」。

▲金芭黎受台商武漢肺炎之亂，停業2天消毒，大年初三開始營業 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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就在停業2天之後,27日下午金芭黎又重新營業，而且還換了一批舞小姐來上班，但是客人似乎還是有點怕怕的，前來消費的顧客並不多，這一切都是因為22日的時候，這名染有武漢肺炎的台商來到這邊消費，一待就是2個小時，直到當時陪同的舞小姐回家覺得不舒服，詢問台商之後再向當地衛生局來通報，整件事情才爆發開來。

▲金芭黎受台商武漢肺炎之亂，停業2天消毒，大年初三開始營業 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

金芭黎也因此受害，就在25日當天被通知有這個情況，衛生局也前往進行防疫說明，同時要求台商來光顧那一天有可能接觸到的42名員工都得居家隔離，甚至金芭黎停業2天，在春節期間休假消毒，損失會不會向這名台商來求償，詢問金芭黎的總務阿德，他表示目前還沒有接到上層指示。

阿德強調現在主要工作是在於「放在店內的防疫還有做好我們該做的工作，包含我們有被居家隔離，你說的這個問題，我們還沒有去考慮到，上層啦！沒有指示」。而停業2天對店內的損失有多少？阿德說：「其實過年本來生意，假日本來就不是很好，所以這個也說不準，現在就是做好工作，渡得再說啦」！