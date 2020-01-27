過肩長髮沒了！清秀護士「剃頭抗疫」　網讚：還是好美

▲大陸護士剪去一頭長髮，宣示「抗疫」決心 。（圖／翻攝長江日報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家衛生健康委統計，武漢肺炎目前累計確診病例2744例，重症病例461例，累計死亡病例80例，其中抗疫最前線的武漢，醫療人員負擔極為沈重。一名20多歲的護士單霞為了專心「抗疫」，不惜剪去一頭長髮，消息曝光後，不少網友為她加油，還說「頭髮剪短還是好美！」

《長江日報》報導，武漢大學人民醫院神經內科護士單霞在疫情爆發後，一直投入第一線醫療工作。她表示，身邊的同事和朋友、親人看到自己剪去長髮，心情都變得很沈重，「但沒關係，頭髮長了可能沾染上病毒，剪掉也可以再長，現在的首要問題是保護好自己的同時，盡力量救更多人！」

▲單霞剃髮前長髮披肩 。（圖／翻攝長江日報）

事實上，肺炎疫情爆發後，第一線的武漢不時傳出有醫護人員超時工作，身心都遭受極大壓力，崩潰痛哭的影片不時在網路上流傳。加上疫情持續擴散，大陸國家主席、中共總書記習近平25日主持政治局常委會議，則坦言新型冠狀病毒肺炎處於「加快蔓延的嚴重形勢」。

身兼中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長的李克強，今（27日）親赴武漢，第一站也是先考察疫情防控工作，慰問患者與一線醫護人員。《新華社》指出，李克強此次前往武漢是「受習近平總書記委託」。

此次李克強赴武漢視察防疫工作，央媒一開始僅曝光兩張相片。首先是他在簡報室內，透過連線畫面與治療中的患者互動。雖然是在簡報室，但李克強仍然穿著防護衣，配戴口罩。另一張照片，則是他與現場醫護人員互動，慰問對武漢肺炎的防疫工作、治療病人的辛勞。