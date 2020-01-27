給自己打80分　武漢市長：人少出去就是「對人類的貢獻」

▲武漢市長周先旺。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，武漢市長周先旺27日接受央視訪問時說，傳染病的控制首先是控制傳染源，「武漢人少出去，在這個時候，就是對全國的貢獻，就是對人類的貢獻。」當被問到自己在接受主持人董倩訪問時的表現，他則表示，對自己有信心，「80分應該有吧。」

周先旺表示，武漢市病毒性肺炎的疫源區，把疫源區管控好，就可以阻斷它繼續傳播，所以按有關程序，做出來關閉離漢通道的決定。

他指出，從目前看關閉以後，得到了武漢市民的理解，更產生了很好的效果，武漢人外出的大幅度下降，在阻斷傳染源上，效果非常明顯。

▲武漢肺炎醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

周先旺提到，「只要能把疫情控制好，我們願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名。」離開武漢的通道關閉以來，在阻斷傳染源上效果「非常明顯」；正在醫院的附近徵用一些酒店，提供給醫護人員休息，減少醫護人員的通勤時間。

面對記者稍後的追問，周先旺又說道，自己還是有信心，「我覺得我剛才在董老師（主持人董倩）那裡的表現，打分的話應該有80分吧。」

在湖北省26日舉行的記者會中，周先旺曾表示，受春節和疫情因素影響，大概有500萬人員離開武漢，此外，還有643人在發熱門診留觀，目前收治和留觀的患者中，可能還會增加1000例確診病例。

►給自己打80分！武漢市長：能控制好疫情願革職「以謝天下」

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