台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

▲衛福部長陳時中宣布中國大陸返台者相關強化防疫措施，依據不同情況有居家隔離、居家檢疫、關懷訪視等。（圖／記者楊詩益攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，台灣今（26）日又確診一例武漢肺炎確定病例，為北部50多歲女性，出差武漢並從當地出發至歐洲旅遊，途中出現咳嗽症狀，25日經廣州轉機回台全程配戴口罩，入境主動告知並送醫隔離治療，病況穩定。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日宣布強化防疫措施，從中國大陸湖北地區返國者，都必須居家檢疫，禁止外出，一旦違反將強制隔離；另訂定陸籍人士來台限制。

國內先前確認的三例武漢肺炎個案分別是50多歲女性台商（1/21）、50多歲大陸籍女性觀光客（1/24）、50多歲男性武漢台商（1/24），其中男性台商個案曾經去「金巴黎」舞廳（店面招牌為金芭黎）活動，一名舞小姐隨後也出現了不適的症狀，所幸26日上午公布初驗為陰性，警報暫時緩解，沒想到晚間中央流行疫情指揮中心再次召開記者會，公布確認第四例個案。

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▲中央流行疫情指揮中心晚間緊急召開記者會宣布國內確認第四例武漢肺炎病例 。（圖／記者劉亮亨攝）

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，個案為北部50多歲本國籍女性，1月13日至15日曾有中國大陸武漢旅遊史，未前往華南海鮮市場，1月16日至25日至歐洲旅遊，個案於1月22日起有咳嗽症狀，25日咳嗽症狀加劇，同日獨自一人返台。

莊人祥說明，個案赴歐洲跟中國旅行團，原訂搭飛機返回武漢，但武漢已經封城，故改機票至廣州轉機，值得注意的是，個案機上全程佩戴口罩及填寫「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並於入境時主動告知機場檢疫人員，隨即後送至醫院負壓隔離病房治療，目前健康狀況穩定。

▲中央流行疫情指揮中心記者會說明最新狀況。（圖／記者劉亮亨攝）

中央流行疫情指揮中心26日上午由衛福部長陳時中宣布，針對返台民眾增加防疫強度，包含從中國大陸湖北地區返國者，都必須居家檢疫；沒有症狀且從中國大陸湖北地區以外返國，必須做關懷訪視。相關措施從26日開始，至於以往有相關情況個案，會造冊追蹤。

陳時中強調，若違反居家隔離、檢疫者，會進行強制隔離「地點都已經準備好了」，而且不僅止於此，還會以刑事訴罪。中央流行疫情指揮中心也訂定陸籍人士來台限制，總共6點決議：

1、全面禁止湖北省陸人來台。

2、湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已經發入臺許可證者推遲來臺。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理(含陪同人員)，經審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

3、陸生即日起至2月9日暫緩來臺。

4、商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)外，暫緩受理；已經發入臺許可證者推遲來臺。獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

5、陸配回臺(含湖北省)，限制居住，自主健康管理14天。

6、小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由(含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行)至金馬澎離島；已發入臺許可證者推遲來臺。

26日還發生台中一名武漢回來的男子除了跟家人團圓吃飯之外，還在各區到處遊玩，引發外界緊張。莊人祥表示，已請地方政府衛生局前往該男家中，宣讀居家檢疫通知書內容及完成簽收後，即刻對該男實施居家檢疫隔離措施。

違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依「傳染病防治法」第58條、及同法第69條處新臺幣1萬至15萬元不等罰鍰；若違反居家隔離規定者，將進行強制隔離，若失去聯繫則將公布其姓名，請民眾勿以身試法。