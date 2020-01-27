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染武漢肺炎搶救無效　第一位喪命的大陸官員是他

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▲▼ 武漢肺炎,王獻良 。（圖／翻攝財新網）

▲武漢宗教事務官員王獻良感染武漢肺炎死亡。（圖／翻攝財新網）

記者曾俊豪／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，武漢市民族宗教事務委員會原主任、正局級領導王獻良26日下午因感染新型冠狀病毒肺炎去世，成為中國大陸第一位因武漢肺炎致死的官員。

大陸國家衛健委統計，1月26日0-24時，30個省（區、市）報告新增確診病例769例，新增重症病例137例，新增死亡病例24例（湖北省24例），新增治癒出院病例2例，新增疑似病例3806例。港澳確診病例數分別為，香港特別行政區8例，澳門特別行政區5例。

《財新網》報導，多方消息元顯示，武漢市民族宗教事務委員會正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎，搶救無效，於2020年1月26日下午18：00時，在武漢市中心醫院（北區）去世。

王獻良今年62歲（1957年5月出生），湖北監利人，曾任武漢市民政局副局長。2012年2月29日，武漢市十三屆人大常委會一次會議表決通過新一輪人事任免，其中王獻良被任命為武漢市民宗委主任。此後五年間他一直擔任該職，2017年4月之後，王獻良開始以武漢市民宗委正局級領導身份在媒體上曝光。

事實上，早在王獻良之前，湖北省商務廳副廳長、黨組成員黃謀宏是最早被披露確診感染新型冠狀病毒。報導提到，相關工作人員稱，黃謀宏目前正在接受治療，相關方面已排查和黃謀宏相關的密切接觸者，並對他們進行隔離觀察。

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