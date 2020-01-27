春節「8大旅遊熱點」有接駁車！　票價、營運時間、行駛路線總整理

▲春節到日月潭旅遊，可以搭乘遊湖巴士玩透透。（圖／台灣高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

春節出遊，到熱門景點想搭接駁車小心別撲空！《ETtoday新聞雲》整理出8條春節熱門景點行駛接駁專車資訊，記得出門前先看好開闢時間及班距，提早規劃行程。另外，觀光局也輔導全台110處旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢（中、英、日、韓語）服務熱線0800-011765，春節期間均不打烊，照常提供服務。

2020春節連續假期觀光遊樂地區行駛接駁專車資訊

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1.八仙山國家森林遊樂區

開闢時間／班距：春節期間初二至初四，每日9:00~17:00， 約每20分鐘一班。

票價：免費搭乘。

停靠站：遊樂區收費站至遊客中心。

2.日月潭遊湖巴士

開闢時間／班距：春節期間依據南投客運公司時刻表發車。

票價：一日券80元已含於日月潭水陸空套票中。

停靠站：向山遊客中心（僅部分班次）-水社遊客中心-朝霧碼頭-竹石園-文武廟-松柏崙步道-大竹湖步道-水蛙頭步道-纜車站-伊達邵-土亭仔步道-玄奘寺-玄光寺（僅部分班次）

3.車埕社區

開闢時間／班距：春節期間初一至初五， 每日10:00～18:00， (12:00～13:00休息)， 約每30分鐘一班。

票價：配合車埕社區禁止停車，免費接駁。

停靠站：車埕社區-周邊道路停車區。

4.水社遊客中心－向山遊客中心

開闢時間／班距：春節期間初一至初五， 每日10:00～18:00， (12:00～13:00休息)， 約每30分鐘一班。

票價：配合4線道路邊停車，免費接駁。

停靠站：水社遊客中心-龍鳳宮-水社壩-向山遊客中心。

▲阿里山國家森林遊樂區一景。（圖／取自行政院農業委員會林務局）

5.阿里山國家森林遊樂區（台18線88.5- 94.5K）

開闢時間／班距：春節期間初二至初四，每日09:00～17:00，約每隔20分鐘一班。

票價：免費搭乘。

停靠站：於台18線88.5K至94.5K區間，提供區外免費接駁車，共計10個站點。

6.石棹-奮起湖（台18線61K）

開闢時間／班距：春節期間初二至初四， 每日09:00～17:00， 約每隔20分鐘一班。

票價：免費搭乘。

停靠站：台18線公路61K（石棹加油站旁）至奮起湖中間不停靠站。

7.配合雙年賞蝶活動辦理H31公車（旗山－多納），例假日增加6班次接駁。

開闢時間／班距：108年11月9日至109年03年29日，例假日增加6班次接駁。

(1) 旗山站發車時間：

07：50、08：45、10：50、12：45、14：45、15：45。

(2) 多納站發車時間：

09：15、10：30、12：30、14：30、16：30、17：30。

票價：配合高雄客運依搭乘里程計算票價。

停靠站：旗山轉運站→大津里→茂林入口→茂林區公所→多納站。

▲三仙台。（圖／觀光局提供）

8.新城（太魯閣）車站→太魯閣遊客中心→天祥（循環發車）

開闢時間／班距：春節期間1月26日（初二）至28日（初四），每日7:00～14:30分，約10-15分鐘間隔發車，視情形加開班次。



末班車發車時間：

新城（太魯閣）車站：13:00

布洛灣：13:00

天祥：14:30



票價：免費搭乘。



停靠站：

1.全程線：新城（太魯閣）車站→太魯閣加油站→遊客中心→砂卡礑橋→燕子口步道東口（下車）→靳珩橋（上車）→九曲洞（暫定）→綠水→天祥→九曲洞（暫定）→長春祠→太魯閣加油站→新城（太魯閣）車站



2.新城-布洛灣線：新城（太魯閣）車站→太魯閣加油站→遊客中心→砂卡礑橋→布洛灣→長春祠→太魯閣加油站→新城（太魯閣）車站



3.布洛灣-天祥線：布洛灣→燕子口步道東口（下車）→靳珩橋（上車）→九曲洞（暫定）→綠水→天祥→九曲洞（暫定）→布洛灣