武漢肺炎女陸客確診！觀光局硬起來：下午送走全數團員

▲疾管署昨緊急召開武漢肺炎記者會，台灣新增2起確診病例。



記者蕭筠、李宜秦、賴文萱／台北報導

大陸武漢肺炎疫情失控，昨（24）日台灣再度新增2起確診案例，分別是50多歲自武漢返台男台商及50多歲來台旅遊武漢女陸客。女陸客感染團原訂1月28日離開台灣，不過今（25）日觀光局硬起來表示，該武漢團將提早於本日下午離境，僅留感染女陸客在台灣接受留院觀察。

觀光局業務組組長劉士銘稍早表示，為配合防疫需求，故協調受感染女陸客之團體共17人提早離境，目前正在尋找相關班機，至於該名確診染武漢肺炎之女團客將留台、留院觀察，其餘團員（含該女陸客老公）將一律於今晚全數離開台灣，詳細航班時間則不便透露。目前在台湖北團共有9團、136人，武漢團5團、73人，目前陸客體溫監控並無異常，劉士銘強調將會儘速安排離境安排，「能提早就提早。」不過稍早副局長周廷彰再度說明，該團下午就會送出境。

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大陸武漢肺炎疫情嚴重，台灣繼21日確診一名女台商感染武漢肺炎後，24日再度確診2例，分別為50多歲中國籍女性及50多歲男性國人，皆為21日入境。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，女陸客跟著旅行團來台旅遊，23日發病，經過檢查後，第一時間檢驗快篩為流感，但因現在檢驗都非常縝密，有做相關病毒檢驗，二採確診為武漢肺炎。

指揮中心表示，中國大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告（Warning），且當地公共交通運輸全數暫停營運，如非必要應避免前往當地。若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

另外，自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，可撥打免付費防疫專線1922或(0800-001922)專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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