4300條私菸「全過期」藏貨車　受潮、變質劣品差一步驟就吸入肺

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記者陳豐德／新北報導

海巡署偵防分署偵防查緝隊於接獲情資，北部地區有不法業者長期販售未稅私菸牟取暴利，經多日行動蒐證鎖定載運私菸之車輛及對象後，會同新北巿政府財政局菸酒金融科及桃園巿政府財政局金融菸酒科，日前上午在新北巿板橋區大觀路攔查1輛私菸貨車，車上共載運86箱（共4325條）私菸及涉案國人1名，訊後依菸酒管理法沒入菸品，並由新北巿政府財政局裁處。

菸稅數次調漲後，更助長不肖商人鋌而走險販售私菸牟取不法暴利，本次查獲之私菸都是白牌菸，以少量合法進口掩護，大量走私低價於巿面販售的未稅私菸，經檢視都是超過保存期限之劣質菸品，甚且多數有受潮及變質情形。

▼海巡查緝到4300條私菸藏在貨車內，險些就流入市面。（圖／記者陳豐德翻攝）



海巡偵防查緝隊表示，不肖業者運輸此批劣質菸品意圖更改包裝轉賣，牟取鉅額不法利益，所幸即時攔截查獲，避免流入市面，保障國民健康及民眾信心；全案除依菸酒管理法移由新北巿政府財政局裁處外並由專案小組持續擴大清查。

偵防查緝隊秉持「追本溯源」精神，繼續追查幕後不肖集團，並呼籲癮君子要愛惜身體切勿購買來路不明的香菸，以免吸食劣質菸品危害健康，民眾如發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為國民健康、社會治安及國家安全盡一份心力。

▼這批私菸全數都超過保存期限，部分已經變質、受潮。（圖／記者陳豐德翻攝）



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