高雄妹買飲料！阿公手一拉「杯套神奇復甦」　網跪教學：正港ㄟ環保

▲環保繩有神明加持！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

隨著限塑政策上路，民眾喝飲料會自備環保袋，保護地球人人有責！一名女網友驚呼，去高雄某飲料店，店家突發奇想自製「環保繩」，照片曝光後，掀起大批網友讚爆，「阿公阿媽完勝，最厲害的手作達人無誤！」

「一對阿公阿嬤的環保巧思！」一名女網友在臉書《爆廢公社》分享實用文，日前在買飲料解渴，老闆是一對和藹老夫妻，只見他們熟練綁著尼龍紅繩，下秒華麗變出環保提繩，讓原PO又驚又喜。

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原PO豎起大拇指大讚，「既環保又能替大家省下一塊錢！」至於尼龍繩是附近金香行提供，是拆卸金紙而留下來的繩子，店家就怕丟棄可惜，決定賦予繩子新生命，「阿公阿嬤就自己用適合杯子大小寬度，自己加工！」

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▲給阿公100分！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

看見原PO驚訝表情，阿公阿嬤也得意回應，「妳不知道是第幾個人說這樣好酷喔⋯都算不清楚了」，甚至現場不藏私教學，不到10秒就完成環保繩，印證了「家有一老如有一寶，巧思就在你我身邊！」

▲網友也曬出環保DIY傑作！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



文章曝光後，引來大批網友敲碗求教學，「再利用，創造不同的用法」、「果然是高手在民間」、「這個比環保杯袋還輕便欸！」、「阿公阿媽完勝，最厲害的手作達人無誤」、「我媽更扯，用橡皮筋」、「附贈神明保佑」、「老人家的智慧，100分！」、「我們附近的紅茶冰也是這麼做的，我第一次看到也是驚呼」。

►生火了！連我媽都用到發光