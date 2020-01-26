快訊／避免武漢肺炎擴散！　金門小三通今日起暫停落地簽

記者劉亭／綜合報導

因為武漢肺炎疫情擴散，移民署今（26）日宣布，小三通落地簽即刻暫停核發，目前除持有團聚證、持有商務活動證及台灣地區人民之配偶外，暫不開放陸客入境，由移民署人員協助安排返程船班。而由於先前公告引起部分台灣旅客誤會已先撤除，此相關規定僅適用於陸客，台灣民眾循小三通模式來往大陸目前不受影響。

▲金門廈門小三通。（資料照／記者蔡紹堅攝）

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金門縣長楊鎮浯25日曾表示，面對武漢肺炎狀況，金門縣與中央政府同步，在政策、防疫等各方面配合。在邊境防疫部分，由中央層級的行政院交通部與陸委會主管，海巡署已加強巡緝、港口安檢及岸際巡邏等強化邊境管治。

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者李毓康攝）

楊鎮浯也指出，值勤人員全程配戴口罩及手套，而水頭碼頭做為國際大門，港務處從客船靠港前、人員入境前積極宣導、進行儀器檢測，希望將疫情徹底杜絕於境外。另大陸並未開放湖北省（武漢及附近地區）金門自由行。



根據「中央流行疫情指揮中心」25日決議，全面禁止中國大陸湖北省人士（含陸生）來台。暫緩受理中國大陸湖北省以外陸籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，特殊情況則個案審查（防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務），已發入臺許可證者則推遲來臺。如審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

除此之外，陸生暫緩入臺2週。自中國大陸入境之商務交流人士須配合自主健康管理14天。自中國大陸湖北回臺之陸籍配偶須限制居住，並配合居家隔離，由地方主管機關主動進行健康監測14天。



▲金門小三通櫃檯。（資料照／記者蔡紹堅攝）

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