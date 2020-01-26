美1500萬人染「流感」！4個月釀2萬人亡　醫生：比武漢肺炎更致命

▲美國接受流感疫苗的成年人不到一半。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俗稱武漢肺炎的「新型冠狀病毒感染」在全球擴散，美國疾病控制與預防中心（CDC）24日證實，美國出現第2起確診病例，目前公共衛生官員正針對63名疑似病患進行監測。不過，CDC仍將武漢肺風險等級列為低度威脅，因為對美國來說「流感」才是最致命的威脅，光是從去年10月以來，就有至少2萬人死於流感，感染人數超過1500萬人。

根據《Business Insider》報導，儘管CDC認為新型冠狀病毒確實是嚴重的公共衛生問題，但對美國民眾的威脅程度仍不及流感。自去年10月起，有超過1500萬人染上流感，造成至少2萬人死亡，25萬人至醫院就診；疫情最嚴重的2018年，共有8萬美國人死於流感。當然，流感不只是美國的問題。根據世界衛生組織數據，季節性流感每年在全世界感染約300萬到500萬人，每年導致65萬人死亡。

范德比大學（Vanderbilt University）醫學中心疫苗專家史考夫（William Schaffner）表示，流感和冠狀病毒最大的差異在於，前者擁有疫苗，但後者至今仍無，「簡單地選擇注射流感疫苗，可以給人們一種病情控制的錯覺。」但根據CDC數據，在2018-19年的流感季節，不到一半的美國成年人接種流感疫苗，且只有62%的兒童接種了疫苗。

流感和冠狀病毒都可以透過咳嗽、打噴嚏，以及密切接觸在人與人之間傳播，但流感很少得到大眾關注，儘管它每年殺死的美國人比其他任何病毒都多；近4億美國人中，每年有5％到2％%的人得到流感。史考夫形容，這種狀況就像「熟悉滋生冷漠」，因為冠狀病毒目前沒有疫苗，「它（冠狀病毒）是新的，它是神秘的，而且來自一個奇異的地方，因而製造了焦慮。」

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