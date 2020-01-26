快訊／防疫升級！具湖北旅遊史一律「居家隔離」　結束前不准出門上班課

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎延燒，我國至昨日為止已確認3例，其中一名確診的50多歲的台商，隱匿自身病情，至高雄舞廳消費，導致舞廳小姐疑似被傳染身體不適。衛福部疾管署今（26）日上午11點緊急召開記者會，表示將增強防疫措施。只要從大陸湖北返國者，就需做居家隔離，從大陸湖北以外的地方返國，則須接受居家訪視。

▲一名確診的50多歲的台商，隱匿自身病情，至高雄舞廳消費。（圖／記者吳奕靖攝）

衛福部長陳時中表示，因為疫情變化，昨天還有台商隱匿病情，導致多人疑似被傳染，因此將加強防疫措施強度，今日起只要從大陸湖北返國者，就需做居家隔離，從大陸湖北以外的地方返國，則須接受居家訪視。

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陳時中表示，曾與確診個案接觸過的人，也需要做居家隔離，若要出門都必須向防疫人員通報，否則一律嚴懲。若違反居家隔離的規定者，則需強制隔離，同時會面臨刑責問題。另外湖北大陸人士一律不准入台，陸客來我國觀光、健檢、交流等也暫緩受理。

衛福部表示，居家隔離意思是到結束之前，都必須待在家中，不准出外上班課等，與自主健康管理強度不同，並會針對不同狀況有不同設定。

疾管署將武漢肺炎以「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類法定傳染病，並擴大通報定義，只要14天內有中國大陸旅遊史且出現肺炎，或者湖北省旅遊史有發燒或者呼吸道症狀，必須進行通報。交通部觀光局日前已公布，禁止武漢團來台旅遊，觀光局組長劉士銘表示，統計目前在台的大陸團共有359團、6511人，湖北團則仍有4團63人、武漢團有4團56人，雖未限制大陸團在台活動，但要求所有團旅客最慢一月底就要離境。

而內政部移民署國境事務大隊25日發布最新陸客最新來台規定，公文內文中寫到，凡辦理登機事宜之人員如遇旅客為大陸地區人民，應檢查所持「中華民國台灣地區入出境許可證（簡稱入台證）」，包括入台證「原居住地」欄位若登記為「湖北省」者禁止入境台灣，若該欄位空白，必須檢查旅客身分證住址是否為上述省分，如確認也應拒絕搭載來台。另入台證上所記載「事由」欄位為「觀光（一）」、「健檢醫美」及「專業交流」者也不准飛往台灣，目前僅剩有配偶在台者，以及持陸生就學，不受上述規定。

另基於中國大陸各省分皆持續出現病例，尤其湖北省其他縣市病例數亦急遽增加；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心已經將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國大陸其他各省市則提升至第二級警示(Alert)。

▲武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心副指揮官莊人祥副署長。（圖／記者呂佳賢攝）



▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

中央流行疫情指揮中心訂定陸籍人士來台限制：

鑒於中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情之病例數持續增加，中央流行疫情指揮中心昨(25)日召集各部會研議中國大陸人士來臺之相關限制，並做成下列決議：

1.全面禁止中國大陸湖北省人士(含陸生)來台。

2.暫緩受理中國大陸湖北省以外陸籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，特殊情況則個案審查(防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務)，已發入臺許可證者則推遲來臺。如審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

3.陸生暫緩入臺2週。

4.自中國大陸入境之商務交流人士須配合自主健康管理14天。

5.自中國大陸湖北回臺之陸籍配偶須限制居住，並配合居家隔離，由地方主管機關主動進行健康監測14天。