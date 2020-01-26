飽餐一頓走春去！來士林官邸賞多採花藝迎鼠年

▲士林官邸春節花卉展。（圖／北市工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

今年農曆春架長達7天，家人歡聚飽餐一頓後接著就是要出門走春，台北市區最適合帶著一家大小的必遊景點，非士林官邸莫屬。「士林官邸春節花卉展」將於春節期間喜氣登場，從1月25日一連展出至3月1日，在新蘭亭內打造繽紛喜氣的蘭花饗宴，就是要與您共同喜迎金鼠年。

公園處處長陳榮興表示，士林官邸公園一直以來都是台北市民過年走春的好所在，公園處特別於新蘭亭舉辦「春節花卉展」展出超過20個品種350餘株的象徵好運福疊來的蝴蝶蘭，包括大花品系：色彩對比明顯亮麗質佳的富樂黃金、粉紅甜美的大櫻桃、唇瓣色彩變化多端的大唇粉蝴蝶蘭，此品種是參與國際蘭花展的常勝軍之一。

中花品系：蠟質花辦花期長達3個月的黃金甲、花辦呈現深咖啡色的黑巧克力、黃澄帶紅心的水蜜桃、黃中帶青的沙西米及長串粉紅花的粉滿意等品種。

小花品系：艷桃色的滿天紅、喜洋洋的蝴蝶蘭，並且搭配象徵財運旺旺來的觀賞鳳梨、春節應景的水仙等充滿喜氣的植栽，在展區裡更妝點上炮竹、燈籠等春節應景佈置共同呈現色彩繽紛燦爛的景緻，絕對讓民眾目不暇給。

園藝管理所主任賀綺華表示，除了新蘭亭內的蝴蝶蘭外，士林官邸園區內各景點全面換植佈置許多美麗鮮豔的花卉，呈現百花盛開的滿園春色。在主題園區內的美聲公主綠雕搭配天籟琴師長頸鹿，挑配應景草花，陪民眾共迎新年；位於露天音樂座入口處的茶壺綠雕搭配巨型茶杯造型菊，並由茶杯口不定時飄出裊裊的煙霧，搭配時令季節花卉，祝民眾新年快樂。

而在紅綠燈景節點區，則有表現熱鬧節慶的「聖誕紅」襯托超過四米的一對天鵝綠雕，彼此相伴相依相偎，不時吸引情侶共同擺出愛心的手勢，留下甜蜜的合影，歡迎市民朋友春節期間攜家帶眷來士林官邸走走。

公園處提醒，春節花卉展期間園區戶外庭園開放時間為上午8時至下午18時，而室內展館的開放時間是上午8時30分至下午17時，提醒民眾，過年期間人潮眾多，為節能減碳響應環保，請民眾多多利用捷運及大眾運輸工具前往。