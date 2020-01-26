尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

▲徐男看見李女經過，一時起色心便尾隨在後，想趁機性侵。（示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省廣州市過去曾發生一宗性侵及故意殺人案，一名21歲徐姓男子一時起色心，尾隨一名17歲李姓少女，隨後性侵不成，就將對方的頭壓在水裡，意圖謀殺。廣州市中級人民法院近日對該案進行審理，以故意殺人罪和性侵罪，判處徐男死刑。

綜合陸媒報導，徐男在2009年某天看見李女獨自經過其涼皮舖，隨後便心生色念，一路尾隨對方，並趁機下手。據悉，他當時原本想從後面偷襲李女，沒想到李女卻不停反抗，一氣之下，他便將對方的臉朝下壓進田間的水溝中，致其當場昏迷。

徐男看見李女昏倒後，將其抱上菜田並脫掉衣褲，準備強行發生性關係，但最後卻未能得逞，所以又將李女推進水溝並逃離現場，導致對方當場死亡。

▲徐男性侵不成，就將李女活活淹死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

事後，警方接到民眾通報，稱在菜田裡發現一具女性屍體，立刻到現場查看，並開始進行調查。直到2018年12月10日，警方才在江門市蓬江區將徐男抓獲歸案。

廣州市中級人民法院近日對該案進行審理，法官認為，徐男違背​​婦女的意志，以暴力、脅迫或者其他手段強行與婦女發生性關係，甚至還非法剝奪他人生命，致李女死亡，其行為已分別構成性侵罪及故意殺人罪。

綜合所有的犯罪情節，法院最後判定，徐男因犯故意殺人罪、性侵罪，而判處死刑，並剝奪政治權利終身；另外，在判決發生法律效力之日起地10日內，徐男還需賠償死者家屬之喪葬費用共5.3萬多元人民幣。

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