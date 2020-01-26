一周遇3起取貨詐騙！客人盧退錢「跳針3小時」　店員曝2關鍵避免淪肥羊

▲民眾取貨遇到詐騙應報警處理，不是找超商店員退錢。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

近日取貨詐騙事件頻傳，一名超商女店員表示，她一周內就遇到3位客人被騙，其中有2人要求超商退費，甚至還質疑超商跟詐騙集團是同夥，讓她深感無奈，最後她也提出2大重點，提醒愛網購的消費者不要淪為肥羊。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，客人A發現自己被詐騙後，打電話給超商要求退款，原PO當下回應，「無法欸，你只能看你在哪個平台購買，線上申請退貨並報警。」過幾天又接到客人B的電話，一樣是取貨詐騙受害者，當時她給了同樣的回應，對方卻一秒翻臉，狂罵「妳就把錢退給我，當我今天沒來過，不然你們是把錢匯到哪裡去啊？你們跟詐騙集團是同夥吧！」還要求超商應該成立專案小組，保護消費者權益，跳針似地耗了3個小時才罷休。

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▲超商只是代收，沒辦法幫客人退錢。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



不久後，原PO又遇到來店裡取貨的客人C，對方尚未付錢時就擔心自己會被騙，所以原PO建議她，「如果你怕被騙就不要取，時間到自然會退件。」結果這位客人還是選擇取貨，並在超商監視器下拆封，結果又是一個詐騙受害者，但他並沒有吵著要退費，而是報警並將商品交給警方處理。

一周內遇到3起取貨詐騙事件，原PO雖然不是當事者，但也被客人鬧得很無奈，只有客人C的處理方式是正確的，超商只是代收，和賣方並沒有任何關聯，客人去找店員盧也沒辦法解決問題。原PO文末提醒，避免成為詐騙集團的肥羊有兩大要素：1、不要隨便買低於市價太多的商品。2、選擇第三方平台交易（例如蝦皮、momo、PChome等等）。

網友看完也替原PO抱不平，「真的不曉得自己愛亂買，然後懷疑被詐騙又去盧便利店員的到底在想什麽」、「做超商真的要有超人的耐心」、「曾遇過繳電話費，繳完在那邊罵說網路不好，只是代收好嗎…超商大夜路過。」

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