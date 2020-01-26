女友被搭訕！他與路人起爭議「挨一拳倒地」撞破頭骨慘死

▲紐約皇后區一名男子挨揍一拳以後重摔人行道，頭骨碎裂，不治死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約皇后區發生一起離奇事件，49歲男子巴庫斯（Ishmael Bacus）與情人約會，在「兜帽餐廳」（The Hood）外面時，女友突然被路人蘇克蘭（Vish Sookram）搭訕。他與對方發生激烈口角，逐漸演變成肢體衝突，沒想到挨了一拳以後，竟狠狠摔在人行道上，頭部著地，頭骨碎裂，送醫治療一周多仍不治身亡。

根據警方，巴庫斯的女友2019年12月7日在「兜帽餐廳」外面被搭訕，兩名男子晚間9時42分左右發生激烈爭執。47歲的蘇克蘭氣憤地揮出一拳，受害者直接摔倒在人行道上，頭骨重重撞到地面碎裂，雖被緊急送往牙買加醫療中心（Jamaica Hospital Medical Center），治療超過一周以後，仍於16日傷重不治。

▲巴庫斯撞破頭骨，當場倒地不起，治療一周多以後身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



根據《紐約郵報》，蘇克蘭被指控蓄意攻擊造成他人身體嚴重受傷，已經遭到逮捕，但如今巴庫斯過世，可能面臨更嚴重的指控，23日暫時獲釋時，聽見這則死訊，非常詫異。他的女兒表示，父親「完全被嚇到了……他壓力真的很大，簡直快要瘋了，心理狀態不太正常。」

據了解，布魯克林也曾發生類似事件。26歲的羅德里格斯（José Rodriguez）2019年11月17日在酒吧外，被幫派成員埃爾南德斯（Joshua Hernandez）揍了一拳，當場重摔在地上，撞破頭骨，4天後不治身亡。嫌犯交付2萬美金就獲保釋，只被指控攻擊他人的輕罪。死者家屬因此要求改革保釋制度。皇后區代理檢察官萊恩（John Ryan）也呼籲議員通過立法，將蓄意攻擊致死定為重罪。

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