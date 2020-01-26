▲外送一看訂單，秒拒接！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台中一名外送員表示，某日晚上8時許，接到一張潭子區的訂單，仔細確認地點，卻讓他臉綠了，心裡忽然一陣毛，寧願不賺這一筆錢，他直呼「對不起！我只能默默按下拒絕鈕，拉休30分鐘了！」

原PO將照片上傳到臉書《靠北熊貓》，地址顯示為某醫院，「豐興路一段XX號，地下二樓助念堂」，客人還備註「往急診方向走到底，左手邊有地下道，可以騎下來，千萬不要騎進停車場！在停車場旁的地下道！」

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儘管俗話說，不做虧心事，半夜不怕鬼敲門，但原PO不諱言，「建議是否請諸位客人，如果真的要配送到這類地方，是不是可以約在外面取餐可能比較方便？」

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▲同行路過，曝訂單爆量！（圖／翻攝臉書靠北熊貓）



文章貼出後，掀起網友們討論，「虧心事做太多會怕？火葬場都在送了」、「過一次太平間，那時夏天去覺得很涼很舒服」、「現在要我送墳場我也送，沒單比見鬼還可怕」、「送過，裡面也是會有櫃檯，不會一開門就是看到躺著的」、「醫護人員都很辛苦，可以的話當作善事，會有福報的」、「我還送過殯儀館 人家還在誦經呢！」、「有些人真的是體質比較敏感，同理心」。

另有同行分享不可思議經驗，驚呼「我認真說，一開始我接到也會怕，可是後來想一想平常心就好，送完出來之後直接疊單三張」、「去過一次，之後單變得特別多，多到休息時間還一直有單跑出來」、「送啊，還會有紅包拿」。

日前有飲料外送員，到火葬場送單，卻不小心鬧出笑話，本站報導《幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」 家屬哀戚看傻眼...她尷尬：多少錢》，一名女網友透露，提醒店家「要送到殯儀館火化場旁邊的全家！」殊不知天兵外送，竟直接走入火場，但現場家屬看傻眼，而女網友也只能上前尷尬問話，「這些都是我們的嗎、多少錢？」

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