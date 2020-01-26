馬英九當一日外送員　OL兇完下一秒嚇歪：啊啊啊啊啊

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九在臉書、Youtube貼出總統級賀歲片，他化身「馬大九外送員」，騎著電動自行車，親自為民眾送餐，希望為大家帶來元氣和活力，也準備特製版小春聯當伴手禮。一位OL一看到馬大九脫下口罩後，嚇到尖叫倒退幾步，感到又驚又喜。現在就讓我們來回顧這段影片。

影片中，馬大九首先到信義區一家賣粥的店家，他戴著安全帽、手拿取餐袋向店家取餐，拿到餐點後就要前往送餐處，騎車過程中還被「逼車」，他直言「第一次在這麼多車子的地方，騎電動的腳踏車，感覺很不一樣」。

▲馬英九一日外送員。（圖／翻攝馬英九臉書直播影片，下同）

馬大九送餐完，一脫下口罩，讓點餐的民眾大驚「馬英九嗎？」完全不敢相信自己的眼睛，收到特製版小春聯的民眾也非常開心。

一名OL對於眼前的外送員堅持要把飲料送給點餐的同事，覺得對方很奇怪，還有點不耐煩地說「她在忙，怎麼了嗎？」、「這個我們收就好啦！」她下秒認出是前總統馬英九，嚇到尖叫倒退幾步直說「啊啊啊啊啊…馬市長…馬前總統」，感到又驚又喜，另一名同事興奮握住馬大九的手直呼「可以加點嗎？」

馬大九也到北一女送餐，一脫下口罩，讓在旁一大群女學生為之瘋狂，尖叫聲不斷，有學生從教室窗戶探出頭來一睹「總統級外送員」一幕，最後馬大九與學生們合照留念。