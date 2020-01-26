想去日本生活！普通印象「職場很艱困」去玩就好　過來人大推：沒那麼可怕

▲原PO問「日本生活的難度」。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前一名網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「日本生活的難度」，文中請教有去日本工作生活過的人，希望經驗者大概介紹一下自己在日本的生活，說他去日本都是短暫旅遊為主、沒有長時間在日本工作生活過，「我自己是蠻喜歡日本的，很多的經驗頂多都是聽說的，可能並不正確。」

看到貼文後，就有人勸原PO打消念頭，「爬文就知道大家會叫你不要去日本生活，只適合旅遊，要讀空氣的職場文化」、「我自己在日本留學過，覺得旅遊經驗心得文把日本美化的很噁心」、「去過3個月，玩耍比較美好」、「打工中，你會想哭」、「旅遊跟生活都很棒，但如果要工作就是痛苦居多」、「在日商上班、覺得日本人超鬧。」

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不過也有經驗者表示，其實日本職場沒有網友想像的這麼可怕，「我朋友去過得蠻不錯的，可能都遇到合得來的人，而且存錢比台灣好存」、「我覺得滿好的欸！我準時下班（一個月加班10小時以下），存得比台灣多，住23區，有很多打發時間的方法。」

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▲留言處不少人推去日本生活。（示意圖／pixabay）

和一般人認知不同，留言處不少人都推可以到日本生活看看，「其實只要日文好，不會有什麼困難，而且我覺得日本工作選擇也多，壓力不見得比台灣大，很多是個人造化」、「據在日本做正職的台灣朋友說，日本職場文化根本沒有外傳的這麼壓抑可怕，反而比他在台灣時要輕鬆自在很多。」

還有人留言表示，「沒到地獄難度啦！韓國才是地獄難度，日本雖然工作比較辛苦，可是薪水也高，生活品質也比台灣好，整體來說蠻值得。當然具體也要看妳做什麼工作，底層服務業不管哪個國家都很辛苦，稍微做點有專業性的工作 薪水都還不錯」、「內閣總理大臣安倍晉三，目前正推動鼓勵外國人來日本工作的政策，有意願去日本工作的朋友們，請務實把握機會，多點經驗也是很好。」

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