少女請假「出去走走」失蹤3天…父心焦難眠　警人臉辨識助返家

▲少女離家走走卻失蹤3天，在林口警方協助之下終於返家。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名少女身體不適請假休息，父親在中午時段卻突然找不到人，經報警協尋3天追查仍無下落，讓父親心焦難眠，直到深夜0時許有超商店員通報一名少女肚子餓需要協助，員警到場以M-Police人臉辨識系統釐清，確認她就是失蹤已久的少女，讓接獲通知的父親不敢置信的說「真的找到了嗎？太感謝了！」

新莊丹鳳派出所日前一名中年男子進到派出所內，急忙向員警大喊「我女兒這次真的不見了啦，怎麼辦？」阿伯表示，女兒今天身體不適，所以幫她向學校請假，讓她在家休息，不料中午吃飯時間突然找不到人，已經去過她時常久待的便利商店、速食店找過仍無所獲。

▼父親接獲通報前往派出所。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於女子領有社會局認定的身心障礙手冊，丹鳳派出所員警不敢大意，立即依規定受理失蹤人口報案並通報協尋，阿伯則每日到丹鳳派出所查看調閱監視器影像，經過3日追查仍無發現女子行蹤。

直到報案後3天深夜0時許，林口警方接獲通報，指稱在林口竹林路的便利商店內有民眾需要協助，一進便利商店後隨即有位少女不斷向員警訴說：「我肚子好餓唷，可以給我東西吃嗎？」少女向員警透露自己已幾日未吃東西且迷路，員警隨即抓起眼前的便當、麵包，自費提供給少女享用；此時，少女腳底早已走到破皮且痛到無法穿拖鞋，頻頻拭淚喊痛，員警見狀索性先載她回派出所休憩。

由於少女無法清楚描述住址，員警只好透過M-Police人臉辨識系統釐清，經查女子日前已列為失蹤人口，趕緊通知其家屬，父親接到電話時不敢置信說道：「找到了喔，真的找到了嗎？感謝啦！」父親還在員警提醒下帶暖和的大衣前來，將寶貝女兒接回，結束一場迷途虛驚。

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