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早產嬰出生第2天...喝完奶「肚子變色膨脹」　醫生剖開後當場嚇歪

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▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲33周大的早產女嬰肚子整片發紫膨脹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東醫科大學順德婦女兒童醫院日前有一名僅33周大的早產女嬰，在被護士餵了幾毫升的奶後，肚子就出現異狀，不僅鼓成一顆球，甚至還整片發青，嚇壞眾人。事後發現，原來她患有「先天性胃壁肌層缺損」，導致腹內全是氣體。

據廣州日報報導，小麗當時僅懷孕33週，卻因為胎膜早破而提早送進醫院剖腹拿出寶寶。該名女嬰出生時只有2.2公斤，由於是早產兒，導致各個臟官都尚未發育完善，尤其是呼吸特別不穩定，出生時的第一天只能靠靜脈營養，以及配戴呼吸機來維持生命。

隔天，醫護人員以少量餵食的方式給該名女寶寶開奶，沒想到過沒多久，孩子的腹部竟鼓了起來，就像一顆大球一樣，而且肚皮還發青，生命現象也逐漸變弱。事後，院方進行X光檢查，發現寶寶的肚子裡有大量的氣體，初步判斷該現象為胃穿孔或腸穿孔。

經過詳細檢查後，卻認女嬰患有「先天性胃壁肌層缺損」，也就是胃裡少了一層肌肉層。當時，經手的醫生指出，嬰兒的胃大部分都沒外殼保護，僅剩一層薄薄的黏膜，就像雞蛋沒外殼一樣脆弱，所以就會發生穿孔現象，或沒及時發現，後果不堪設想。

事後，院方負責人表示，手術時，將患兒的腹腔被打開時，醫生們都嚇一跳，一股氣體噴出，整個肚子就像洩了氣的氣球一樣。最後，經過3個多小時的努力，醫生將寶寶缺損的胃壁修補完成，並且清洗了腹腔，讓家屬的心情稍微鬆了一口氣。

據悉，由於早產兒器官發育不成熟，加上組織比較嫩、病情變化快，對呼吸、循環、保溫、內環境、用藥、補液等環節都要十分講究，相對手術風險也較高。據統計，新生兒胃穿孔6個小時內手術，存活率僅為46%；12小時內手術存活率僅為42%；大於12小時，手術存活率降至25% ；超過24小時手術存活率極低。

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