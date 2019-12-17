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釣魚發現漂流布娃娃！他一翻轉見「男嬰屍」嚇壞　警揪真兇...是親外婆

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▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲男嬰才剛生下來就被丟棄在河裡溺亡。（圖／LibreStock）

記者洪珮瑄／綜合報導

上海一名劉姓男子今年5月和同事一起到河邊釣魚時，意外發現一個類似布娃娃的物體漂在河面上，撿起來之後才發現，竟然是一名男嬰的屍體。事後，警方不斷追查，得知男嬰是因為早產而被丟棄，且兇手還是死者的親外婆。

據澎湃新聞報導，由於當時男嬰是面部朝下地浮在河面，劉男以為是布娃娃，便用魚鉤將其勾上岸，不過一翻轉到正面，卻是死掉的嬰兒，讓他和同事嚇到腿發軟，隨後便趕緊報警處理。

經法醫檢驗，該男嬰的體重不到1.5公斤，是一個未滿足月就出生的早產兒。據悉，他的四肢、頭、面部都發育完好，也沒有明顯畸形，且腳底還有醫院生產後所蓋的藍色印泥，臍帶剪斷處也有醫療專用的臍帶夾夾著，因此法醫判定，該男嬰應該是在醫院正常生產的嬰兒。

▲釣魚發現漂流布娃娃！他一翻轉見「男嬰屍」嚇壞　警揪真兇...是親外婆。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲劉男與同事在釣魚時以為看見布娃娃，沒想到打撈上來才發現是屍體。（圖／翻攝澎湃新聞）

事後，警方針對上海所有醫院在近一周內的生產的早產兒進行調查，終於在浦東新區的一家醫院內找到線索，該醫院曾接待過一名因大出血入院的產婦小蘭（化名），且她所生下的男嬰，無論是身長還是體重，都和案發現場的男嬰符合。

警方透露，該男嬰早產時出現了多種併發症，所以需要轉至市級醫院進一步治療，不過男嬰的家屬卻表示要放棄，並當場簽下《患者拒絕或放棄治療告知書》。透過監視器，警方還發現，家屬簽署完放棄治療書後，男嬰就被抱走，而抱走的人就是男嬰的親外婆。

▲釣魚發現漂流布娃娃！他一翻轉見「男嬰屍」嚇壞　警揪真兇...是親外婆。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲外婆原本想將孩子丟在草叢，但卻感受到孩子的氣息越來越落，心慌之下，便趕緊丟進水裡。（圖／翻攝澎湃新聞）

該醫院的醫護人員透露，外婆當時表示自己沒錢，無法支付救嬰兒的費用，因此在女兒小蘭從麻醉中甦醒，並表示願意放棄治療後，她也以孩子外婆的身份，在放棄救治書上簽下第二個名字。

醫院的兒科主任劉醫生回憶，當時外婆以堅決的態度，放棄治療28周的男嬰，理由有3個，「一是孩子沒有父親，二是早產兒可能救治不了，三是家裡沒錢去支付醫療費。」

據悉，小蘭在去年1月與丈夫離婚，9月又參加一個舊同事的聚會，不過卻在酒後與之前的一名男同事發生關係，沒過多久她就發現自己懷孕了，但她並沒有跟男方說，因為她知道男方沒有能力撫養孩子。母親劉玉華知道這件事後，相當氣憤，認為這個孩子是個禍害。

事後，外婆劉玉華也向警方坦承，當時自己懷抱著嬰兒離開醫院，只想著趕緊處理掉這個麻煩，原本決定找個偏僻的地方丟棄，但卻感覺到懷中的嬰兒越來越虛弱，忽然看到旁邊有條河，心想將孩子扔在河裡的話會沉入水中，比較不容易被人發現，於是便狠下心將孩子丟進河裡。

最後，法院在上個月28日以涉嫌故意殺人罪，對該外婆劉玉華提起公訴。檢察機關認為，嫌疑人劉玉華在得知嬰兒病重，需花費大量醫療費情況下，將嬰兒從醫院抱出，致其生前溺亡，其行為已涉嫌故意殺人罪。

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