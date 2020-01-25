過年只能「尬聊」？YouTuber教你拉近親戚距離

▲過年圍爐最苦惱的就是被親戚長輩追問令人「害怕」又「尷尬」的問題。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者邱倢芯／台北報導

「打算什麼時候結婚？」、「現在薪水多少啊？年終呢？」、「你是不是變胖了？」相信多數人在過年期間最苦惱的就是被親戚長輩追問以上令人「害怕」又「尷尬」的問題；除此之外，過年時總免不了和沒那麼熟的遠房親戚碰面「尬聊」，既然逃不掉，不如就主動出擊吧！

想避免尷尬不如和以下這些創作者學幾招可以把氣氛炒到High翻的團康遊戲，藉此和親戚拉近距離，同時減少「尬聊」時刻。

見習網美小吳

以幽默搞笑的風格深受觀眾喜愛的小吳和團員們，經常在頻道中分享許多適合三五好友一起同樂的團康遊戲，例如只需要2～3人就能玩的誰是小畫家、適合4～6人的刺激反應遊戲，或是能多人同時參與的經典爆笑接歌，都可以讓你在過年期間和親朋好友一起玩，讓氣氛快速破冰並且包準大家笑到天翻地覆。

除此之外，還可以參考「必看！過年親戚的逆襲！辛辣問題Top5大解析！」，讓小吳教你在過年面對長輩犀利的問題時如何見招拆招！

▼見習網美小吳和團員們，經常在頻道中分享許多適合三五好友一起同樂的團康遊戲。（圖／YouTube提供）

最近紅什麼

不想和表哥比薪水，也不想和表妹比誰身材比較好，不如來比誰才是真正的遊戲王吧！

趕快從「最近紅什麼」頻道惡補各種經典遊戲的玩法，無論是需要肢體與大腦協調的比手畫腳、考驗默契的唇語遊戲，或者童年回憶裡的摺紙飛機大賽，相信都能讓 親朋好友在過年期間玩到來不及追問你「現在薪水到底多少啊？」

▼趁圍爐前趕快從「最近紅什麼」頻道惡補各種經典遊戲的玩法。（圖／YouTube提供）