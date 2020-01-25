　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

過年只能「尬聊」？YouTuber教你拉近親戚距離

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城年菜預購（圖／記者洪菱鞠攝）

▲過年圍爐最苦惱的就是被親戚長輩追問令人「害怕」又「尷尬」的問題。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者邱倢芯／台北報導

「打算什麼時候結婚？」、「現在薪水多少啊？年終呢？」、「你是不是變胖了？」相信多數人在過年期間最苦惱的就是被親戚長輩追問以上令人「害怕」又「尷尬」的問題；除此之外，過年時總免不了和沒那麼熟的遠房親戚碰面「尬聊」，既然逃不掉，不如就主動出擊吧！

想避免尷尬不如和以下這些創作者學幾招可以把氣氛炒到High翻的團康遊戲，藉此和親戚拉近距離，同時減少「尬聊」時刻。

見習網美小吳
以幽默搞笑的風格深受觀眾喜愛的小吳和團員們，經常在頻道中分享許多適合三五好友一起同樂的團康遊戲，例如只需要2～3人就能玩的誰是小畫家、適合4～6人的刺激反應遊戲，或是能多人同時參與的經典爆笑接歌，都可以讓你在過年期間和親朋好友一起玩，讓氣氛快速破冰並且包準大家笑到天翻地覆。

除此之外，還可以參考「必看！過年親戚的逆襲！辛辣問題Top5大解析！」，讓小吳教你在過年面對長輩犀利的問題時如何見招拆招！

▼見習網美小吳和團員們，經常在頻道中分享許多適合三五好友一起同樂的團康遊戲。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube解決過年疑難雜症推薦頻道。（圖／YouTube提供）

最近紅什麼
不想和表哥比薪水，也不想和表妹比誰身材比較好，不如來比誰才是真正的遊戲王吧！

趕快從「最近紅什麼」頻道惡補各種經典遊戲的玩法，無論是需要肢體與大腦協調的比手畫腳、考驗默契的唇語遊戲，或者童年回憶裡的摺紙飛機大賽，相信都能讓 親朋好友在過年期間玩到來不及追問你「現在薪水到底多少啊？」

▼趁圍爐前趕快從「最近紅什麼」頻道惡補各種經典遊戲的玩法。（圖／YouTube提供）

▲▼YouTube解決過年疑難雜症推薦頻道。（圖／YouTube提供）

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

3大密碼流言破解！混合字符、頻繁更換無助於密碼的安全性

怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流、AI將驅動新購物模式

臉書執行長祖克柏：未來十年AR眼鏡將有重大突破

4大理由推坑！上班族必備Google Keep提升工作生活效率

Amazon Echo不只能播音樂、回答問題　還有這些隱藏功能！

別再用「123456」當密碼啦！BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

3大密碼流言破解！混合字符、頻繁更換無助於密碼的安全性

怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流、AI將驅動新購物模式

臉書執行長祖克柏：未來十年AR眼鏡將有重大突破

4大理由推坑！上班族必備Google Keep提升工作生活效率

Amazon Echo不只能播音樂、回答問題　還有這些隱藏功能！

別再用「123456」當密碼啦！BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

中華女將好棒！　末節連進2球逆轉擊敗超強隊荷蘭

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

認得他們嗎？《小小廚神》孩子們長大了！　「黑框牙套妹→正妹女演員」轉變超驚人

港劇女神高鼻子被疑整型！　拜年見親戚揭開「身世之謎」⋯網：維基要改了

川字眉OUT！過年「開運醫美」大整理　填平太陽穴有望招桃花

鄰居每晚「抽菸大隊接力」　他向管委會投訴無果...網友真心相勸

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

3C家電熱門新聞

上班族必備Google Keep提升工作生活效率

買iPhone 7+曜石黑　撐3年不行了

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

「2019年網友最常用密碼」榜單出爐！

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

怕行蹤暴露？　2招教你阻止iPhone追蹤你的位置

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

工研院首座「轉向架走行測試」讓軌道安全升級

藍牙無線耳機大評比！　快來看外媒推薦高CP值、運動用耳機有哪些

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流

更多熱門

相關新聞

年節飯店用餐聚團圓　除夕財神伴圍爐

年節飯店用餐聚團圓　除夕財神伴圍爐

除夕圍爐是國人重要習俗，雲林三好國際酒店規劃佳餚、表演，邀請民眾闔家到飯店圍爐團圓，除夕夜飯店內約100戶家庭、1000多人，席間三好國際酒店更安排財神爺逐桌贈糖，增添喜氣財氣，民眾開心用餐、看表演，親子笑聲四處洋溢，讓民眾感受加倍的幸福過年氣氛。

說服長輩！柴坐餐桌主位一起圍爐

說服長輩！柴坐餐桌主位一起圍爐

醫護除夕夜值班！新光超豐盛「客製定食」曝

醫護除夕夜值班！新光超豐盛「客製定食」曝

春節火災頻繁　消防局推「3注意事項」

春節火災頻繁　消防局推「3注意事項」

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

關鍵字：

YouTube圍爐見習網美小吳最近紅什麼

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

閃亮亮疑分手黃包包！　交往天數洩疑雲

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面