4大理由推坑！上班族必備Google Keep提升工作生活效率

▲Google Keep是一款介面簡潔、應用強大的備忘錄App。（圖／ETtoday資料照）

記者王曉敏／綜合報導

無論是在應用程式商店還是網路上，「備忘錄App」可說是無所不在，但你使用的那款App真的好用嗎？新的一年，不要再對備忘錄App妥協了，若你還未尋得自己的「本命」備忘錄，不如使用看看Google Keep。

大部分的用戶在使用其他的備忘錄App時，多少得「容忍」一些其中的不完美，如市面上較為流行的Evernote、OneNote或Apple Notes，它們擁有著龐大的用戶群，但卻很少有用戶真的「推薦」它們。不過Google Keep則不同，雖然就功能來說它並非備忘錄App中的佼佼者，但在作用方面，它的表現卻相當出色。

如果你已是Google生態系中的一員，且尚未找到自己的「本命」備忘錄App，以下是4個Google Keep可能是你最佳選擇的理由：

1. 真的非常簡單

Google Keep於2013年推出，如果你過去曾有使用過這款App，並認為它用途不大，其實是可以原諒的，因為剛開始時，Google Keep是個想「盡可能簡單」的App。其最初僅有著一個簡單的滾動式列表，沒有任何其他功能，甚至沒有一個真正的組織架構，與一款完整的備忘錄App相比，它更像一個骨架。不過這7年來，Google Keep的功能已日漸完備，現在該App甚至已成為那些功能過於複雜的備忘錄App的競爭對手。

本質上，Google Keep仍是個簡單的滾動式列表，但在這件樸實無華的外衣下，是將功能性與可用性達成完美平衡的優質App。舉例來說，用戶可在App中建立標籤（#）來分類記事，作法僅需在內文任意一處輸入「#」符號，即會列出自己建立過的標籤選項，無需再到處尋找添增標籤的功能所擺放的位置；此外，在此步驟中，用戶可選擇添增新的標籤或使用現有標籤，無需再跳出視窗增加新的標籤再回來為記事加上標籤。

整個添增標籤的操作與呈現方式都與Gmail相當相似，若用戶已會使用Gmail的標籤功能，則跳到Google Keep上可說是完全無障礙。而與Evernote等其他備忘錄介面相比，其他的App往往有著令人眼花撩亂的選項及需要用戶一層一層點開的組織系統，從這點就可以看出為何Google Keep簡單的設計會如此吸引人。

2. 有著Google的搜尋品質

Google Keep的介面簡潔，但仍離不開其「很Google」的特質——隱藏著出色的搜尋功能。

用戶除了可輸入記事內的文字來搜尋記事外，也可在Google Keep搜尋圖片上的文字及語音備忘錄上的單詞，甚至連手寫內容也可以搜尋（Google Keep具備將手寫文字轉換為數位文字的功能）！

此外，Google Keep也可按主題搜尋記事，如找尋「食物」、「旅行」或「音樂」有關的記事，也可透過用戶自行設定的記事顏色來過濾搜尋結果。更強大的是，與Google搜尋相同，用戶可將這些條件組合在一起，縮小搜尋範圍來查詢自己所需的記事。

▼Google Keep有著媲美Google搜尋相同的搜尋品質。（圖／截自Google Keep）

3. 輕鬆自如的協作功能

無論想將記事分享給誰，在Google Keep中邀請他人協作的操作方式真的非常簡單。大部分的人都擁有Google帳戶，因此不像其他備忘錄App一樣，共享前還得先確認對方是否有在使用該App，用戶僅需確認對方的Gmail帳號，並發送邀請，對方電子郵件確認後，便會在自己的Google Keep上看到共享的記事，可進一步查看或編輯。即便未下載App，也可毫無阻礙地在網頁版本上啟用。

Google帳戶的普遍性，就是Google Keep最大的優勢之一。

4. 與其他Google App相容性高

作為Google旗下的服務之一，Google Keep與Google生態系內的其他服務可以完全無縫相連。舉例來說：

• 提醒：用戶可在Google Keep的記事中添增提醒，可設定特定時間顯示，若用戶允許Google Keep獲取其位置時，它甚至可以設定用戶到達某特定位置時顯示提醒。這些提醒實際上與利用Google智慧助理Google Assistant或Google搜尋設定的提醒相同，這意味著，用戶可隨時利用手機、智慧音箱或任何登入個人Google帳號的設備來啟動這項功能。

• 助理：上述提及了Google Assistant，用戶可要求Google的智慧語音助理來將自身現有的Google Keep記事內容「讀」出來。

• 文件：如果用戶覺得現有的Google Keep文字編輯功能太過陽春，用戶可直接將Google Keep的記事傳送至Google文件，進行更進一步的編輯。

• Google Web App：無論在是在處理文件、試算表還是簡報，或在Web版上查看Gmail或Google日曆，永遠都可在右側欄目中看到Google Keep的存在，並與當下處理的內容戶作對照。

雖然上述提及許多Google Keep的優點，但也不得不承認Google Keep並不適合所有人。該服務缺少競爭對手們所提供的一些如文本格式（標題、內文等）、表格及模板之類更高級的功能。

但如果這些功能對你來說無關緊要，那Google Keep的這些缺點對你來說可能就是益處。在這種情況下，Google Keep將可能成為你真正的「本命」備忘錄App。