獅子會內鬨！分會長PO文控創會長「誹謗+收錢」　挨告結果揭曉

▲獅子會沈姓分會長指袁姓創會長誹謗又收他人錢而挨告，法官一審判無罪。（圖／翻攝自國際獅子會300A2區網站）

記者孫于珊／台北報導

國際獅子會沈姓分會長在社群網站微信（WeChat）的獅子會群組上PO出「竟然聯合方方詆毀誹謗我，方方繼續收受他的錢」等文字，袁姓創會長袁慶芳認為沈女損害其名譽、貶損其人格，不堪受辱之下，決定對沈女的不實指謫提告加重誹謗！但台北地院認為，沈女所述為事實，且是出於自衛，因此判無罪，全案可上訴。

沈女對於她所PO出的文字不承認有誹謗犯意，她辯稱，因曾向袁女說不要讓侯男入會，也不要和侯姓男子收任何款項，但袁女還是收了侯男的捐款，且袁女不斷在臉書批評她擔任會長的表現，她為了維護自身名譽才會PO文，並強調她所述都是事實！

▲袁姓創會長（最左）曾PO文批評邱惠美（最右）與沈曉韵任會長期間的作為。（圖／資料照／東森新聞）

袁女也承認，確實有收受侯男的1萬元捐款，且於2017年6月開始迄今，在她的個人臉書上發表沈女侵占獅子會捐款、錢全部不見等內容，「有人以獅子會年度社會服務送愛到泰北美斯樂之名募款、行招搖撞騙之實」、「獅子會被前一任、這任搞得真是名聲掃地」、「如果善款不清楚、或放到自己的口袋？真是禽獸不如」等文字。

法官認為，「收受錢」這句話，沈女主觀上已有相當理由確信其指謫為真實，且沈女稱遭袁女「詆毀誹謗」也符合阻卻違法事由「因自衛、自辯或保護合法之利益」，加上無證據證明沈女是故意捏造虛偽事實，或有「故意」誹謗之意，因此判沈女無罪。

►最愛、必買！！！IG討論爆款

【更多新聞】

►才剛出獄又偷3500元新鞋再判拘 他嘴硬：舊鞋比較新！

►影／「去過武漢」入境大陸船員回答險遭隔離 防疫人員聽「解答」笑出來

►影／市區飆車撞死3人！還當車手頭涉詐逾800萬 屁孩「再押3個月」