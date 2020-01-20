前國安局長楊國強任欣欣客運董座遭控作假帳　無罪確定

▲前國安局長楊國強遭控作假帳，無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國安局前局長楊國強，在2009年10月至2010年6月間擔任欣欣客運董事長期間，配合大有巴士前董事長林文彬假借顧問費名義，核銷私人花費45萬元，事後楊國強認罪，並賠償大有巴士。楊國強一審遭判刑3月，二審逆轉改判無罪，檢方上訴，最高法院20日駁回檢方上訴，楊國強無罪確定。

現年70歲的楊國強，扁政府時擔任過國安局副局長、駐美特派員，2008年中將退伍後，經由退輔會的關係轉任欣欣客運董事長。而他在2015年獲前國安會祕書長高華柱推薦，復出擔任國安局長，但民進黨總統蔡英文上台後，楊國強2016年10月請辭獲准。本案為他在擔任欣欣客運董座期間發生，由於檢方偵辦大有巴士掏空案時，查出許多案外案，多年來已經陸續起訴林文彬等3任董事長。

至於本案檢方起訴時指出，林文彬自2008年2月起至2010年9月擔任大有巴士董事長，明知大有巴士從未僱用曾任欣欣客運董事長的楊國強擔任顧問，林男竟自2009年10月至2010年6月間，由楊國強以「行動電話」、「手錶」、「禮品」、「油資」、「保養工資」等私人發票及收據，交給林男或會計以顧問費用核銷，每月5萬元計，總共支付45萬元給楊國強。因此檢方依照違反商業會計法等罪，對林文彬、楊國強等人提起公訴。

一審法院審理期間，楊國強認罪，並賠償大有巴士損失，獲得大有巴士公司原諒。一審法院因此輕判楊國強有期徒刑3個月，緩刑2年。

案經上訴，二審高等法院審理後，改認定楊國強確實接受林文彬委託處理許多公關事務，不能僅因楊國強的被告自白認罪，就當作有罪判決依據，因此二審逆轉改判楊國強無罪。檢方上訴第三審，最高法院20日駁回檢方上訴，楊國強無罪確定。