紮根防災教育　孩童體驗濃煙、噴水瞄子及緩降機

▲紮根消防教育，德安分隊設計消防體驗關卡。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為使防災觀念從小紮根，嘉義市政府消防局第一消防大隊德安分隊於22日辦理「台灣世界展望會彰雲嘉辦事處:生涯發展與培力」參訪宣導。消防員化身親切的消防哥哥姊姊，特別針對學生設計體驗關卡，以生動活潑的講解方式達宣導效果。.

▲消防體驗關卡說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

分隊同仁精心設計「濃煙體驗」、「消防射水體驗」、「緩降機」以及「防火、防災、防宣導」等關卡，透過親身體驗，讓參與師生獲得良好的避難逃生觀念。

▲孩童體驗噴水。（圖／記者翁伊森翻攝）

一、濃煙體驗室：使用安全的製煙機，模擬充滿濃煙的密閉空間，讓學生們在能見度不足的情況，演練「低姿勢、沿牆壁、找出口」的逃生原則，同時建立「煙比火可怕」的正確觀念。



二、消防射水體驗：讓學生們在安全的場地操作渦輪式瞄子，進行射水體驗，感受瞄子射水時帶來的強大後座力，並努力將水柱射擊在目標上，學生們認真地完成任務，歡笑聲不斷。



三、緩降機：講解緩降機「掛、丟、套、束、推」的操作方法，並使用救助器材車架設緩降機，鼓勵學生們克服心理恐懼，實際進行體驗操作。



四、防火、防災、防溺宣導：各個關卡結束後，藉由問題討論加深其防火、防災、防溺觀念，並讓師生發表心得；學生們專心地聆聽消防叔叔的解說，為今日的參訪活動劃下美好句點。



嘉義市政府消防局表示，消防知識應從小教育做起，針對年齡層較低的市民，透過互動式體驗課程，更能建立正確的防災觀念，強化防災應變能力，同時加深對消防工作的認識。市民如有任何問題或需求，歡迎向轄區消防分隊或消防局洽詢，達到「全民消防」之目標，推動嘉義市成為「智慧健康樂活城」。