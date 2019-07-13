雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

▲▼ 嘉義縣舉辦消防夏令營，建立學童正確防災觀念。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣消防局為推廣對消防安全常識及災害發生的應變能力，防災教育向下扎根，嘉義縣消防局舉辦『2019來去PARTY一夏』消防夏令營，活動共分成三梯次，第一梯次13日早上8點到下午5點在消防局熱鬧舉辦，縣長翁章梁、消防局長呂清海也到場與學童共同體驗。活動在嘉義縣義消總隊、義消協會的協助下，不少小朋友藉由實際體驗，認識各種消防安全知識，體會消防人員的英勇救災。

消防局針對國小3到6年級的學童設計相關體驗活動，共計有51位參加，擔任活動的小隊輔共有13人，全都來自各校富有經驗的團康高手，其中謝沅錡、蔡政宏是多年前曾參與夏令營的學童，此次擔任小隊輔的角色，充分展現「消防師徒制 」的傳承精神。

現場除了有乘坐消防雲梯車體驗、初期火災搶救要領操作、模擬火場濃煙體驗與避難逃生方法，及教導心肺復甦術等7種消防救災課程，並提供衛生局口腔衛生、視力保健宣導。現場多樣化的課程內容，期盼在教導正確的防災意識中，也有快樂的學習環境。



翁章梁先是向小朋友們提問有關消防安全常識，現場紛紛舉手、回答相當踴躍，隨後並派出防災小尖兵帶領小朋友們進行活動宣誓。此外，也頒發感謝狀予嘉義縣義消總隊等協助單位。緊接著翁章梁也與學童們一起體驗消防救災課程，其中包含乘坐消防雲梯車、繩索斜降、消防栓射水操作以及模擬火場濃煙體驗與避難逃生方法。



翁章梁表示，此次舉辦的消防夏令營，目的是為了讓小朋友們透過自身的體驗，建立自救及救人的能力，以及面對危險時能有正確的觀念。以多樣化的課程內容，期盼在教導正確的防災意識中，也有快樂的學習環境。



消防局說明，此次規劃闖關遊戲搭配團康活動，消防局希望藉由互動遊戲的進行，也能在炎夏的暑期中提高學童參與興趣，並正確了解消防安全觀念及災害發生時自我的安全防護能力，藉以達到寓教於樂的效果。