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佛山市場還在賣野味！後車廂偷藏「活土撥鼠」滿是糞便...店家：錢還是要賺的

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▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

華南海鮮市場已休市整治。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎持續擴散，儘管病原確認為野味，但大量跨區域的非法交易仍然存在。一家位於湖北孝感的野味賣家說，手裡有熊掌、果子狸、麂子等不少現貨，「隨時可以提，當面交易。」而廣東佛山烹飪野味的廚師甚至表示，「武漢的事情我知道，可能只是衛生不好而已，我們都吃了幾年了，正規的。我們今天年會，可能也會吃。」

大陸國家衛健委22日表示，將嚴格武漢農貿市場管理，禁止活禽銷售，嚴禁野生動物和活禽進武漢市。不少野味店家紛紛避起風頭，據《新京報》報導，武漢起義門生鮮市場目前多家商鋪已暫停營業，「野味王」的老闆表示，「年前沒有貨，我們已經回老家了。」

一家名為鄉村野味館的經營者林澤強（化名）則表示，今年取消了年夜飯，農莊提前歇業，「你要吃野味也可以，不過得等正月過後再來。」

不過官方的嚴查似乎並未影響周邊地區的野味生意。22日下午一位湖北孝感的野味賣家透露，手裡有熊掌、果子狸、麂子等不少現貨，「隨時可以提，當面交易。」

▲▼武漢肺炎,野味。（圖／新京報）

▲多家私私售鋪表面上為水產店鋪。（圖／新京報）

廣東作為野味食用大省， 仍有不法商販提供一條龍服務。作為佛山最大的水產交易市場，海寶灣水產市場22日依然熙攘， 而在海鮮販售的外衣下，藏著一條隱秘的野味街。其中一家店家被問到「野味」時，警惕的說，「（正月）十五以後給我打電話。」

弘記農副產品店則不避諱自己的野味生意。報導稱，店鋪門口擺著6、7個鐵籠，裡面擠滿活的雞、鵝、鴨、鴿子等；店裡地面濕滑難行，禽類的異味混雜在濕悶的空氣裡，剛用完的菜刀被扔在地板上。身上沾滿雞毛的老闆透露，過年期間野味查得嚴，價也高。

▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲華南海鮮市場的活野味。（圖／翻攝自微博）

為了證明自己的實力，店家展示了自己的存貨，「你運氣好，我車上就有。我準備今天運走的。」店鋪外一輛銀色麵包車後車廂內，塞了2個鐵籠，其中一個裝有3隻活土撥鼠，另一個關著1隻活豬獾，裡面都放著生雞肉，車內滿是糞便。

老闆說，這兩種野味都是野生動物，從寧夏和甘肅運來，用麵包車拉到市場賣，由於沒進食，看起來都呆呆的，還有野生的樹熊和東北狸，「豬獾重約15斤，每斤80元（人民幣，下同）；土撥鼠重約12斤，每斤75元。如果買，我可以幫忙宰殺，加工費每斤25元。」至於具體來源，他拒絕透露。

▼店主麵包車後藏有野生豬獾和土撥鼠。（圖／新京報）

▲▼武漢肺炎,野味。（圖／新京報）

海寶灣水產市場的國記老闆則表示，店鋪開業5年，平時主要銷售活禽類，也有銷售養殖的水律蛇、百花蛇以及蛇酒，但有食客來問的話，也有些野味存貨，「果子狸、白面狸賣得最多，山豬、竹鼠、黃猄，你要我都可以給你調。」

他表示，他們的貨源來自廣西玉樹，從當地農戶處收購，需要提前至少一天訂貨，「你要什麼，我給你運過來，我們店裡就可以幫你宰好處理好，給旁邊飯店做就行了。賣野味得偷著幹，市場有監管人員定期來查，今早才來過，所以我們一般不放店裡。」

▲▼武漢肺炎,野味。（圖／新京報）

▲店主現場宰殺蛇類，顧客靠近觀看未做防護措施。（圖／新京報）

國記老闆坦言，自己也知道武漢的事情， 「也會有擔心，不怕是假的，但有人來買來吃，錢還是要賺的。」無獨有偶，在一家同樣主打蛇肉及蛇酒製品銷售的店舖裡，一位店主正持刀剖開一條蛇的腹部，用刀背刮出蛇骨，忙著宰殺的他不戴口罩，與顧客閒聊。

一名常年往返佛山和廣州的計程車駕駛透露，早些年廣東地區確實有吃野味的習慣，但近年廣州中心城區打擊野生動物售賣的力度很大，加上非典後市民也更加意識到風險，現在售賣野味的地點散落到更偏遠的地方，有賣野味的店鋪為防公安部門查處，只做熟客生意。

美食城一位經理介紹說，不少顧客會從海鮮市場裡購買野味到店裡加工，他們收取每斤20元的加工費，在廚房宰殺烹飪。另一家海鮮餐廳老闆則說，他們不接野生動物的宰殺單子，只負責烹飪，「武漢疫情出現後，平日每斤28元的加工費，已經上調到每斤31元。」

美食城的廚師對吃野味的擔憂不以為然，「武漢的事情我知道，可能只是衛生不好而已，我們都吃了幾年了，正規的。我們今天年會，可能也會吃。」

▼海鮮市場店主派發的名片註明出售野生動物種類。（圖／新京報）

▲▼武漢肺炎,野味。（圖／新京報）

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