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武漢肺炎來勢洶洶　大林慈濟醫院防疫啟動

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▲大林慈濟醫院因應武漢肺炎推防疫措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大林慈濟醫院因應武漢肺炎推防疫措施。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

針對武漢肺炎疫情擴散，大林慈濟醫院嚴陣以待，依據疾管署的防疫規定，加強宣導，並設置分離動線，針對疑似個案採取隔離看診，民眾至醫院就醫毋需擔心。

大林慈濟醫院感染管制中心表示，院內原本即於各入口設置乾洗手液，並在大廳設有口罩販賣機，目前已於各出入口張貼海報加強宣導，提醒有中國武漢旅遊史的就醫民眾及陪病家屬，若有發燒或呼吸道症狀，請佩戴口罩候診，注意咳嗽禮節，就診時務必主動告知發病前14日內曾經前往中國武漢地區，並提供旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

▲大林慈濟醫院因應武漢肺炎推防疫措施。（圖／記者翁伊森翻攝）

院內感染管制中心已於全院各單位進行全面宣導，並針對全院同仁舉辦『嚴重特殊傳染性肺炎(武漢不明原因肺炎)』感染管制課程，提醒同仁相關注意事項，並於急診外設置發燒篩檢等候區，若有疑似個案，會請其在發燒篩檢等候區候診，並在負壓隔離狀況下隔離看診，若有需要，則會在負壓隔離病房接受治療，就醫動線與一般就診民眾分流。


中央流行疫情指揮中心呼籲，本中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第5款規定。若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。

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