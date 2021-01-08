公車衝內湖人行道害1死1傷　駕駛開庭不到「電話空號」保人失聯

▲許姓駕駛開公車撞進內湖人行道釀1死1傷，許男8日開庭不假缺席，士院將執行拘提。（圖／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

許姓駕駛於2020年9月間，駕公車衝上人行道釀1死1警傷，某記者剛好在附近，緊急支援採訪，卻得知死者竟就是父親，當場崩潰，駕駛更自爆上周才吸過安非他命，檢方依過失致死罪起訴；士林法院於8日首度開庭，許男不僅不假缺席，電話也成了空號，保人也連繫不上，士院表示，若許男拘提不到，將發布通緝。

據警方調查，許姓駕駛於案發時，因打瞌睡衝上人行道，更自曝前一周的周五才吸過毒品，讓客運公司緊急於隔日召開記者會，表明將負起賠償責任，並表示許男報到時有良民證，先前健檢也未驗出吸毒反應，工作中也沒有重大違規，不料許男竟涉嫌吸毒。

許男於9月21日晚間8時許，駕公車行經西湖捷運站路段衝上人行道，當時在機車上休息的記者父親，挨撞當場失去意識，經搶救後不治，另名遭波及的警員，送醫後並無大礙；檢方訊後諭令許男5萬元交保，日前依過失致死罪起訴。

士院8日首度開庭，許男卻人間蒸發，法院表示，除確認傳票是否有確實送達外，也會查詢許男是否在監，若許男事後未補請假事由，將請保人到庭說明並沒收保金，若許男拘提不到，將發布通緝。

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