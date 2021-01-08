竹科超神三寶！「龜速」鏟倒一整排路燈樹　測速器前竟離奇停住

記者陳凱力／新竹報導

新竹市寶山路往竹科方向，7日傍晚發生一起三寶駕駛鏟路燈路樹的奇葩車禍，有熱心網友將監視器畫面上傳臉書，同時提醒用路人，開車小心。警方表示，這起車禍是在7日17時左右發生，女性駕駛無酒駕，事發後意識清醒，但因傷勢不明，目前仍在做檢查，詳細肇事原因及責任仍待後續調查。



▲小客車的駕駛不知何故，一路開上中央分隔島，將路樹、路燈整排鏟起。（圖／翻攝臉書《新竹大小事》，下同）



這名熱心的網友將畫面上傳臉書社團《新竹大小事》表示，「昨天(7日)傍晚在寶山路往竹科方向的三寶車鏟路燈跟路樹事故、不知道有沒有造成路人受傷…還好同事在後方開的慢沒有被鏟起的路燈壓到，希望大家開車上路小心再小心」。同時備註，「#行車記錄器的日期沒有調過所以日期不正確，但畫面是昨天事發的畫面」。

▲小客車慢速行駛在內車道，一度先右再左飄移直接開上分隔島。

影片中看到一台銀白色小客車慢速行駛在寶山路的內車道，途中順著道路過彎，由於車速不快，因此不斷被後方車輛超車越過，25秒後小客車開始出現飄移狀，先從內側車道飄至外車，再慢慢回到左方內側車道，一路持續靠左，直到騎上分隔島，然而小客車並未因此停下，繼續向前行駛，一路狂鏟，將分隔島上的路樹、路燈連根鏟起，讓人覺得不可思議又好笑。

網友也紛紛表示意見，直呼「三寶」、「太扯」、「拜託你不上路」、「有神快拜」、「這個寶，還是在家好了！」，也有網友大嘆可惜「如果把前方測速照相撞倒，可能結果就不一樣了」、「可惜了，怎麼不撞測速那隻」。

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