　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科超神三寶！「龜速」鏟倒一整排路燈樹　測速器前竟離奇停住

記者陳凱力／新竹報導

新竹市寶山路往竹科方向，7日傍晚發生一起三寶駕駛鏟路燈路樹的奇葩車禍，有熱心網友將監視器畫面上傳臉書，同時提醒用路人，開車小心。警方表示，這起車禍是在7日17時左右發生，女性駕駛無酒駕，事發後意識清醒，但因傷勢不明，目前仍在做檢查，詳細肇事原因及責任仍待後續調查。

▲竹科三寶一路狂鏟…路樹路燈連根拔　網扼腕：未何沒鏟測速器。（圖／翻攝臉書《新竹大小事》）
▲小客車的駕駛不知何故，一路開上中央分隔島，將路樹、路燈整排鏟起。（圖／翻攝臉書《新竹大小事》，下同）

這名熱心的網友將畫面上傳臉書社團《新竹大小事》表示，「昨天(7日)傍晚在寶山路往竹科方向的三寶車鏟路燈跟路樹事故、不知道有沒有造成路人受傷…還好同事在後方開的慢沒有被鏟起的路燈壓到，希望大家開車上路小心再小心」。同時備註，「#行車記錄器的日期沒有調過所以日期不正確，但畫面是昨天事發的畫面」。

▲竹科三寶一路狂鏟…路樹路燈連根拔　網扼腕：未何沒鏟測速器。（圖／翻攝臉書《新竹大小事》）

▲小客車慢速行駛在內車道，一度先右再左飄移直接開上分隔島。

影片中看到一台銀白色小客車慢速行駛在寶山路的內車道，途中順著道路過彎，由於車速不快，因此不斷被後方車輛超車越過，25秒後小客車開始出現飄移狀，先從內側車道飄至外車，再慢慢回到左方內側車道，一路持續靠左，直到騎上分隔島，然而小客車並未因此停下，繼續向前行駛，一路狂鏟，將分隔島上的路樹、路燈連根鏟起，讓人覺得不可思議又好笑。

網友也紛紛表示意見，直呼「三寶」、「太扯」、「拜託你不上路」、「有神快拜」、「這個寶，還是在家好了！」，也有網友大嘆可惜「如果把前方測速照相撞倒，可能結果就不一樣了」、「可惜了，怎麼不撞測速那隻」。

►秋冬必備，滋潤不黏膩資生堂百優精純乳霜加大版 經典好物，熱銷不敗

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

►爆系社長忍3天大爆「女繩」招財術　馬桶產嬰僅30周大死因待查

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

ET快訊
誰叫的外送？　陽明山下雪驚見熊貓騎上山
日歌手演唱會「登台15分鐘猝死」　台下粉絲嚇壞
花200萬要赴加拿大學飛行…25歲獨子墜機亡！媽淚：燒得不成
iPhone空盒別丟！　一個居然能賣280元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Uber Eats外送員「不想走另一道門」　保全堅守防疫遭撞倒還挨告

竹科超神三寶！「龜速」鏟倒一整排路燈樹　測速器前竟離奇停住

桃園超悍女碩生！實驗室蒜頭被丟棄　狂打2男同學再逼下跪道歉

公車衝內湖人行道害1死1傷　駕駛開庭不到「電話空號」保人失聯

恐嚇81法學菁英「不給錢殺全家」　辯惡搞：教授很堅強不會付錢

合歡山追雪嗨翻...警淪「推車大隊」！路面結冰　車輛狂打滑受困

屏東輕航機墜機2死「各有2至4度燒傷」　檢聯手飛安會查失事原因

百公斤男超愛偷！無人商店「炸雞球」成目標　落網一句話超噴笑

急凍寒流狂襲！全台一夜25人猝死　新北最多「最年輕僅40歲」

傳再撤換高雄、台南警局長　刑事龍頭聯手學運戰神分掌治安兵符

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

台中女外送員停紅燈「遭後方猛撞」　她噴飛1層樓高摔落...恐怖畫面曝

Uber Eats外送員「不想走另一道門」　保全堅守防疫遭撞倒還挨告

竹科超神三寶！「龜速」鏟倒一整排路燈樹　測速器前竟離奇停住

桃園超悍女碩生！實驗室蒜頭被丟棄　狂打2男同學再逼下跪道歉

公車衝內湖人行道害1死1傷　駕駛開庭不到「電話空號」保人失聯

恐嚇81法學菁英「不給錢殺全家」　辯惡搞：教授很堅強不會付錢

合歡山追雪嗨翻...警淪「推車大隊」！路面結冰　車輛狂打滑受困

屏東輕航機墜機2死「各有2至4度燒傷」　檢聯手飛安會查失事原因

百公斤男超愛偷！無人商店「炸雞球」成目標　落網一句話超噴笑

急凍寒流狂襲！全台一夜25人猝死　新北最多「最年輕僅40歲」

傳再撤換高雄、台南警局長　刑事龍頭聯手學運戰神分掌治安兵符

溫昇豪橫行傳統市場成「婆媽殺手」　求助無門險動肝火

媽媽悲劇！10歲童狂刷30萬手遊虛擬幣　消保官：已使用無法退款

集中檢疫所做居檢「今起申請」　各縣市房間數曝！將陸續釋2500床

張鈞甯穿CHANEL薄紗裙美到窒息！　裙襬透視到「最高點」長腿全露

夏宇童闖關「腿軟蹲坐」含淚道謝　孫協志一旁紅了眼眶

新婚夜「忘了新娘還在飯店」！新郎送完客自行返家　網全笑翻

蔡英文默認川粉血濺國會山莊？　馬英九：各國領袖譴責只有台灣靜默

69.8萬元起！現代Porter Pro小貨車上市春節前享早鳥優惠

境外移入+3　奈及利亞台商肺炎重症「緊急醫療專機回台」確診

恩比德比賽坐小柯瑞旁　自主隔離「怕害剛出生兒子染疫」

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

社會熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

即／請爸爸起床吃早餐　兒進房驚見「陳屍床上」

國中生跨年喝酒被告密！2少逼抓耙子下跪甩棍抽打

買涼麵被搶車！高雄女「跳上車」把搶匪罵哭

南投高二女生學校發酒瘋！幕後悲傷原因曝

高雄3歲女童「瘦成皮包骨」全身傷

花200萬赴加拿大學開飛機…25歲學員媽淚：燒得不成人形

寒流狂襲全台一夜25人猝死　最年輕僅40歲

台中高中妹神似蒼井優！被72歲老翁強拉示愛

獨／台中外送女停紅燈　遭撞噴飛1樓高

更多熱門

相關新聞

婦人深夜遇車禍挨撞亡　女兒傻眼：不知她離家

婦人深夜遇車禍挨撞亡　女兒傻眼：不知她離家

北市1名婦人深夜12時許，行經中山區復興北路行人道，遭1名準備返家的駕駛撞上，整個人當場遭撞飛5公尺，最後經過搶救後仍宣告不治，警方聯繫與婦人同住的女兒，女兒才發現母親半夜外出遇車禍，也不清楚母親離家原因。

廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士犁田慘摔

廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士犁田慘摔

高雄轎車自撞燈桿　駕駛挫傷昏迷

高雄轎車自撞燈桿　駕駛挫傷昏迷

他跨年車道熱舞遭撞死　騎士也陪葬

他跨年車道熱舞遭撞死　騎士也陪葬

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

關鍵字：

車禍交通事故新竹市

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面